Parchim : Isabel kann bald wieder laufen

Parchim Schüchtern schaut Isabel in die Kamera, richtig zu lächeln traut sie sich nicht. Vielleicht versteht sie auch gar nicht, was der Trubel um sie herum bedeutet. Seit Mitte November ist das angolanische Mädchen in Deutschland. Im Parchimer Krankenhaus hat es gerade erst eine anstrengende Operation hinter sich. Gut möglich, dass das in seinem Leben die erste war.

„Isabel erlitt einen Unterschenkelbruch, der nicht verheilt ist. Sie kann nicht laufen und nicht stehen. Die Vorgeschichte kennen wir leider noch nicht“, sagt Dr. Rüdiger Wenzel, Chefarzt der Parchimer Asklepios Klinik. Dann zeigt er Röntgenbilder, die belegen, der Bruch passierte vor langer Zeit. Isabels Schienbeinknochen besteht aus zwei Teilen, ein Stück Knochen sei gänzlich verschwunden. „Vermutlich im Weichteil zersetzt“, meint der Fachmann.

Warum, wodurch und wie sich die Angolanerin eine solch schwere Verletzung zuzog, bleibt solange unklar, bis sie eines Tages von selbst zu sprechen beginnt. Die Amtssprache in Angola ist portugiesisch, soviel scheint dem Personal der Kinder- und Jugendabteilung bekannt zu sein. Gut möglich ist auch, ihre Muttersprache ist eine von über vierzig verschiedenen, die die Menschen in ihrem Herkunftsland sprechen.

Die weiß-grünen Kittelträger um sie herum kommunizieren jedenfalls auf Deutsch. Verstärkt durch Mimik und Gestik. Man suche hier in Parchim noch nach einem Sprachlehrer oder Landsmann, der als Dolmetscher einspringen könne. „Die Kinder lernen hier immer sehr schnell deutsch, da die Schwestern und Ärzte mit ihnen deutsch sprechen“, erwähnt Dr. Wenzel.

Die Zehnjährige liegt in einem Doppelzimmer auf der Kinder-Station. „Wir von der Kinderabteilung übernehmen die medizinische Vorbereitung und Rundumversorgung als Dienstleister“, so Dr. Sabine Gellert, Leiterin der Kinderklinik. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fachrichtungen sei äußerst wichtig, fügt sie hinzu: „Wie in dem Fall von Isabel lernen wir sehr viel voneinander.“ Dr. Gellert leitet seit zwei Jahren die pädiatrische Abteilung, die dieses Jahr 60-jähriges Bestehen feiert.

Isabel bekommt die Behandlung kostenlos: „Seit dem Jahr 2000 gibt es die Vereinbarung zwischen der Asklepios Klinik und dem Friedensdorf International, pro Jahr bis zu zwei Kinder aufzunehmen“, so der Chefarzt. Die Initiative Friedensdorf International mit Sitz in Oberhausen setzt sich seit 50 Jahren in Kriegs- und Krisenstaaten ein. Die Hilfsorganisation holt zwei Mal jährlich Mädchen und Jungen nach Deutschland. Bundesweit verteilt, erfahren sie medizinische Hilfe von Spezialisten.

Isabels Aufenthalt wird ein Jahr dauern. „Sie bleibt bis nach Weihnachten hier in Parchim", sagt Dr. Wenzel und berichtet über die komplizierten Behandlungsmaßnahmen bei der jungen Patientin. Ein „Ilizarov-Ringfixateur" umschließt für ein viertel Jahr ihr Schienbein. „Alle sechs Stunden schrauben die Schwestern an den Drähten", sagt der erfahrene Chirurg.

Ziel der Behandlung sei, die Länge der Beine anzugleichen. Das heißt, das kranke, verkürzte Bein, durch welches sich die Apparatur bohrt, wird Zentimeter für Zentimeter verlängert. Die zwei Teile des Unterschenkelknochens schieben sich aneinander. Ab Ende März setzt das Team um Dr. Rüdiger Wenzel die operativen Eingriffe fort. Nach ihrem Aufenthalt in Deutschland sollte Isabel auf beiden Beinen stehen, gehen und vielleicht sogar Rad fahren können, hoffen die Parchimer Ärzte.

