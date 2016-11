Regina Thoss zu Gast : Jubiläum endet besinnlich

1 von 1 Foto: Wolfried Pätzold 1 von 1

Für die AWG Güstrow-Parchim geht ein ganz besonderes Jahr zu Ende. Vor sechs Jahrzehnten ist die Genossenschaft gegründet worden. Der scheidende Vorstandsvorsitzende Norbert Karsten war gestern Nachmittag hoch erfreut, dass so viele Genossenschaftsmitglieder der Einladung zum traditionellen Adventskaffee als besinnlicher Abschluss des Jubiläumsjahres in die Stadthalle gefolgt waren. „Gemeinsam haben wir viel erreicht. Davon haben die Genossenschaftsmitglieder in Güstrow, Parchim und Krakow gleichermaßen profitiert“, so Karsten, der sein hauptamtliches Amt zum Jahresende in jüngere Hände gibt. Leider sei es noch nicht gelungen, in Parchim ein starkes Zeichen zu setzen und hier mit einem Neubau zu punkten. Die Modernisierung sei aber nach langem Investitionsstau gut vorangekommen. Ins Auge gefasst wird eine Fusion mit der Genossenschaft in Grabow.

Zur Freude der Gäste sorgte Regina Thoss für brillante Unterhaltung.

von Wolfried Pätzold

erstellt am 29.Nov.2016 | 21:00 Uhr

