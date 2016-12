Matzlow : Junge Asse im Fach Mathematik

1 von 1 Foto: Schule Matzlow 1 von 1

Mit dieser Schule ist bei Leistungsvergleichen immer zu rechnen. Das stellten die Jungen und Mädchen der Grundschule Matzlow erst vor wenigen Tagen wieder eindrucksvoll unter Beweis: Bei der zweiten Stufe der Mathematikolympiade - dem Regionalausscheid - schafften es fünf Schüler aus der Schule in der Lewitzrandgemeinde bis aufs Siegertreppchen: Davis Stein, Lilly-May Nagel und Emma Babik aus der vierten Klasse errechneten sich jeweils einen dritten Preis. Finja Neubecker aus der dritten Klasse konnte sich über einen zweiten Preis freuen. Und Pia Waitschis aus der Klasse 4 wurde für ihre Leistung ein 1. Preis zuerkannt. Die Nichtplatzierten lagen im guten Mittelfeld. Insgesamt war die Matzlower Schule bei diesem Wettbewerb, der in den Räumlichkeiten des Crivitzer Gymnasiums ausgetragen wurde, mit einem starken Starterfeld von neun Olympioniken vertreten: Vier Viertklässler und fünf Drittklässler hatten sich beim Schulausscheid für die Teilnahme qualifiziert. Allein das ist ein Glückwunsch wert.

Mit dem Ergebnis 2016 knüpfen die Matzlower Mathe-Asse an die Leistungen ihrer Vorgänger an: Vor etwa zwölf Monaten schnitten zwei Schüler in der zweiten Schulrunde ebenfalls mit einem ersten und einem zweiten Platz ab. „Auch in den zurückliegenden Jahren konnten wir uns ganz vorn platzieren bis hin zur Qualifikation für die Landesmathematikolympiade. Darauf sind wir sehr stolz“, unterstreicht Schulleiterin Marion Burchard.

Stolz sein können die Matzlower ebenfalls wieder über ihre Ergebnisse bei den aktuellen VERA-Tests. Die schriftlichen Vergleichsarbeiten nach bundesweit festgelegten Standards werden in Mecklenburg-Vorpommern u. a. in allen 3. Klassen in den Fächern Deutsch und Mathe verpflichtend geschrieben, die Auswertung erfolgt dann im Schuljahr darauf.

In Matzlow sind die Ergebnisse als Spiegelbild des erreichten Lernstandes u. a. auch beim alljährlichen Tag der offenen Tür für Eltern einsehbar. Überdurchschnittlich gut schnitten die heutigen Viertklässler im Fach Mathematik im Bereich „Zahlen und Operationen“ ab: Insgesamt 67 Prozent der Schüler erreichten im Vergleichstext die zweithöchste und höchste Kompetenzstufe – das ist sehr weit über dem Landesdurchschnitt. Im Bereich „Muster und Strukturen“ erreichten 50 Prozent die zweithöchste und höchste Kompetenzstufe. Besonders punkten mit Werten über dem Landesdurchschnitt konnten die Kinder dieser Schule im Fach Deutsch in den Teilbereichen „Lesen und Zuhören“.

Die jetzigen Drittklässler absolvieren ihre Vergleichstests in Mathematik am 9. Mai 2017. Für das Fach Deutsch sind zwei Termine festgelegt: am 4. Mai 2107 ist der Test im Bereich „Lesen“, am 11. Mai in „Orthografie“.









von Christiane Großmann

erstellt am 03.Dez.2016 | 05:00 Uhr

