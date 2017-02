Parchim : Korl’s Musikantendeel auf Tour

vergrößern 1 von 3 Foto: Wolfried Pätzold 1 von 3





Das lässt aufhorchen: „Wir singen Lieder, die jede Sau kennt, aber kein Sender mehr spielt!“. Zwei Mecklenburger Musiker-Jungs, die sich mit mit ihrem typisch ländlichem Charme als „Korl Boi’s“ landauf landab einen Namen gemacht haben, geben dieses Versprechen ab. Und schon am Mittwoch, 29. März, können sich die Besucher in der Parchimer Stadthalle davon selbst ein Bild machen, was dran ist an ihrer These. Die vielen Fans der Volksmusik kamen in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten vor allem im „Musikantendeel“ in der Rostocker Stadthalle auf ihre Kosten. Die Macher der Show haben den Staffelstab nun an Bauer Korl – alias Jörg Klingohr vom Golchener Hof – übergeben. Als Comedy war er dort stets ein gern gesehener Gast. „Ich habe nie im Kopf gehabt, dass ich diese Show einmal beerben könnte“, so Jörg Klingohr gegenüber der Parchimer Zeitung.

Der Musikantendeel bleibt nicht nur erhalten, sondern geht nun sogar auf Tour. Neben Parchim werden u.a. Hagenow, Grabow und Sternberg Stationen sein.

Mehr in der Printausgabe und bei ePaper.

von Wolfried Pätzold

erstellt am 01.Feb.2017 | 08:00 Uhr