Kulturhaus Mestlin : Kunst, Kultur und Kulinarisches

Öffnungszeiten

Freitag, 11. November , 18 bis 21 Uhr; Samstag, 12. November , 10 bis 18 Uhr; Sonntag, 13. November, 10 bis 18 Uhr.

Eintritt: Der Kulturbeitrag für das komplette Programm

am Samstag und Sonntag beträgt jeweils 3 Euro, für Kinder bis 14 Jahre frei. Am Freitag ist der Eintritt frei. Programm:

Freitag, 18 Uhr bis 21 Uhr: Eröffnung mit Markt und Piratenliedern von the hinking sinking ladies. Sonnabend, 11 Uhr: Hörsaal, Die Geschichte vom Fischer und seiner Frau, Zeichentrickfilm; 11.30 Uhr: Hörsaal , Piratenlieder mit the hinking sinking ladies; 12.30 Uhr: Hörsaal, Sechse kommen durch die ganze Welt, Trickfilm; 13.30 Uhr Großer Saal, Offene Runde: Was soll aus dem Kulturhaus Mestlin werden? ; 14 bis 15 Uhr, Oberes Foyer, Tapetendruck; 14 Uhr: Hörsaal, Die Zauberschere, Film; 15 Uhr, Hörsaal, Piratenlieder mit the hinking sinking ladies, 16.30 Uhr: Hörsaal, Der Mollenhauer, Porträt-Film. Sonntag, 11 Uhr: Musiktheater Cammin, Musikalischer Umzug durchs Haus mit Sackpfeifenmusik und Liedern zur Mandola;

11.30 Uhr: Großer Saal, Ilse & Magarete, Improvisationstheater aus der Prignitz; 12 bis 13.30 Uhr: Oberes Foyer, Tapetendruck; 14 Uhr: Großer Saal, Offene Runde: Was soll aus dem Kulturhaus Mestlin werden?; 14.30 Uhr Großer Saal Ilse & Magarete, Improvisationstheater aus der Prignitz; 15 Uhr: Hörsaal, Musiktheater Cammin Dornröschen – aus der Schlossküche erzählt; 16 bis 17.30 Uhr Oberes Foyer, Tapetendruck; Sonntag 9 bis 16 Uhr Mestliner Kirche zur stillen Einkehr und Besichtigung geöffnet.