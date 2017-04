Marnitz : Lanze fürs alte Handwerk brechen

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Das gab es früher in fast jedem Dorf: einen Schmied, einen Schreiner, den Korbflechter, die Spinnerin, den Bauern, den Schäfer, die Näherin, den Imker, den Scherenschleifer, den Maler, den Drechsler und die Töpferin... Damit wurde der Lebensunterhalt für die Familie verdient. Doch das Leben auf dem Lande hat sich grundlegend gewandelt. „Umso wichtiger ist, der jungen Generation zu vermitteln, wie es seit Jahrhunderten funktionierte. Das ist spannend und kann auch unterhaltsam sein“, meint Petra Pfützner, die bis zum Ruhestand als Lehrerin gearbeitet hat und sich für die dörfliche Geschichte interessiert. So manche Stunde verbringt sie inzwischen am Spinnrad und verwandelt Schafswolle in nützliche Dinge für Groß und Klein.

Bei Spinnen (am Rad) hatte die Marnitzerin auch die Idee geboren, für das alte Handwerk eine Lanze zu brechen und einen speziellen Markttag zu organisieren.

von Wolfried Pätzold

erstellt am 17.Apr.2017 | 14:08 Uhr