Parchim : Musikgenuss im Doppelpack

Foto: Michael Beitien

Eine hochkarätige Musikveranstaltung gab es am 3. Advent in Parchim gleich im Doppel: das traditionelle Weihnachtskonzert des Parchimer Händelchores und des Kammerorchesters collegium musicum unter Leitung des Dirigenten Wolfgang Friedrich in der Katholischen Kirche St. Joseph. Auf dem Programm stand die Böhmische Hirtenmesse von Jakub Jan Ryba (1765 - 1815). Passend dazu standen zudem das altböhmische Weihnachtslied „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ sowie weitere Lieder aus Böhmen auf dem Programm. Um möglichst vielen Zuhörern den Musikgenuss zu ermöglichen, fanden zwei Konzerte hintereinander statt.

von Michael Beitien

erstellt am 11.Dez.2016 | 21:00 Uhr

