Drefahl : Oldtimerfans entdecken Norden

Aufmerksamkeit ist den edlen Karossen garantiert. Wenn sich heute Abend aus allen Himmelsrichtungen – von Plau, Dömitz, Schwerin, Parchim, Sternberg oder Lübz – Oldtimer den Ruhner Bergen nähern, haben die Fahrer ein Ziel, den ersten Stammtisch des renommierten BMW Veteranenclub, der vor vier Jahrzehnten im Süden Deutschlands aus der Taufe gehoben wurde. „Ich bin schon etwas aufgeregt und freue mich sehr“, so Desiree Mannfeld, die vor drei Jahren den Landgasthof in Drefahl, einem Ortsteil der Gemeinde Ziegendorf, aus dem Dornröschenschlaf erweckt hat.

Einer ihrer Stammgäste, Peter Steinacker aus dem naheliegenden Berge in der Prignitz, hatte vor Wochen die Idee geboren, in dem gastlichen Haus in Drefahl einen Stammtisch für Oldtimerfreunde zu etablieren. Er selbst ist Mitglied im BMW Veteranenclub und hat einen Treffpunkt für Gleichgesinnte im Norden Deutschlands bislang vermisst.

Um 18.30 Uhr treffen sich die Fans alter Autos oder Motorräder im Landhaus Drefahl, um sich zunächst kennen zu lernen. „Wir sind der zwölfte Stammtisch, stehen nun in einer Reihe mit München, Garmisch-Partenkirchen, Nürnberg, Eisenach oder Berlin“, sagt Peter Steinacker als leidenschaftlicher Liebhaber historischer Automobile nicht ohne Stolz.

von Wolfried Pätzold

erstellt am 13.Okt.2016 | 21:00 Uhr

