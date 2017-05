Meierstorf : Pilgern durch das Ruhner Land

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Über diese Post hat sich Markus Lehmann sehr gefreut. Katharina und Michael, die im vergangenem Sommer als „Pilger-Neulinge“ von Rostock aus auf dem „Baltisch-Mitteldeutschen Weg“ von Rostock aus auf dem Weg in die Prignitz gemacht hatten, waren für eine Nacht im Meierstorfer Gutshaus zu Gast. „Die beiden haben uns in guter Erinnerung behalten. Das ist eine nette Geste“, meint Markus Lehmann, der als Pastor im Ruhestand (wie er selbst meint: Pastor in Reichweite) sein liebevoll restauriertes Haus Pilgern seit einem Jahr gerne öffnet. So wie Katharina und Michael nutzen viele, die sich schon lange mit den großen und bekannten Pilgerrouten wie dem Jokobsweg, der nach Als Jakobsweg Camino de Santiago in Spanien führt, gedanklich beschäftigen, kleinere Routen quasi als Teststrecke. Der „Baltisch-Mitteldeutschen Weg“, der auch durchs Parchimer und Ruhner Land führt, ist dafür eine gute Gelegenheit.

Mehr in der Printausgabe und bei ePaper.

von Wolfried Pätzold

erstellt am 03.Mai.2017 | 13:41 Uhr