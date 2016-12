L..U.D.A. : So schön leuchtet Parchim im Advent

1 von 1 Foto: Thomas Zenker/Michael Beitin 1 von 1

Riesenerfolg für die L.U.D.A. 2016: Am Freitag- und Samstagabend löste das Programm der Veranstalter „Strahlemann und Söhne“ eine wahre Völkerwanderung durch Parchim aus. Bei trockenem Wetter und milden Temperaturen zogen tolle Shows und eine mystisch beleuchtete Stadt die Besucher in Massen an.

„Es hat Spaß gemacht, den Leuten ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern“, resümierte Michael Gronwald am Sonntagmorgen, der zusammen mit Mathias Dehn die Fäden in der Hand gehalten hatte. Gut 50 Mitwirkende und Helfer hatten dafür gesorgt, dass Parchim an den Tagen vor dem dritten Advent so schön leuchtete.

Über 30 Gebäude in der Stadt waren in mystisches Licht getaucht. Besondere Lampenschirme, die über die Straßenlaternen in der Blutstraße gestülpt waren, sorgten für Wohnzimmeratmosphäre. Einer der originellsten, ganz voller Blüten, hing vor dem Blumengeschäft von Ute Stüdemann, die zu den vielen Unterstützern der Veranstaltung zählte. „Es ist eine tolle Sache“, freute sie sich über das Ereignis. „Die Leute sind alle begeistert.“

Die L.U.D.A. begann auf dem Schuhmarkt erstmals mit einem Laternenumzug, begleitet von zwei Polizeifahrzeugen. In dem ersten saßen die Kontaktbereichsbeamten Torsten Gühlstorf und Ralf Arndt. „Für Parchim ist es ein Highlight“, freute sich Gühlstorf. Es sei für jeden etwas dabei - für Groß und Klein, so Arndt.

Zu den vielen, die sich dem von den Veranstaltern Michael Gronwald und Mathias Dehn angeführten Umzug der Kinder anschlossen, gehörte Tina Kowalski. Es sei ein schöner Anfang für die L.U.D.A., meinte die Mutter. Die Licht- und Dekorationsausstellung werde von Jahr zu Jahr größer und besser aufgezogen.

Der Umzug der Kinder endete am Hauptveranstaltungsort, auf dem Moltkeplatz, wo Bürgermeister Dirk Flörke, „das letzte Highlight dieses Jahres“ in Parchim eröffnete. Er freute sich, dass sich die Innenstadthändler einbringen, die dieses Jahr erstmals am Samstagabend ihre Geschäfte eröffneten. Der Bürgermeister würdige die Unterstützung vieler Gewerbetreibender für die L.U.D.A., so dass dieses Ereignis für die Besucher kostenlos war.

Am Rande von mystischen Installationen und tollen Shows gab es auf dem Moltkeplatz eine ganze Reihe von Ständen, die auch Kunstvolles und Kulinarisches anboten. Viele davon betrieben Bekannte der Veranstalter, mit denen Gronwald und Dehn auf anderen Festivals zusammenarbeiten. Dazu zählte das Team von Elphame aus der Lüneburger Heide um Ines Kunas und Torben Heckmann. Die Akteure hatten sich als Elfen maskiert, bereiteten an einem Verkaufsstand heiße Getränke zu und verzauberten mit ihrer Schwarzlichtmalerei kleine Besucher.

Auch Parchimer Schüler versorgten die Besucher mit Kulinarischem. Die Klasse 10 B der Goethe-Schule betrieb einen Stand. Man habe nach Möglichkeiten gesucht, wo die Schüler selbst Geld für ihre Abschlussfeier erarbeiten, erzählt Karola Buß, eine der Mütter. Damit die jungen Leute auch etwas von den Shows mitbekommen, wurde ein Schichtsystem eingerichtet, erfährt SVZ von einer anderen Mutter, von Mireille Kuhnert.

Alles habe gut funktioniert, so Michael Gronwald. Die Veranstaltung war sehr friedlich. Schon unmittelbar nach den Shows begann in der Nacht zu Sonntag der Abbau der Technik. „Bis Dienstag wollen wir die Stadt wieder dem Weihnachtsmann übergeben“, sagt Gronwald. Die Veranstalter haben noch viele Ideen für ein strahlendes Parchim. „Zumal die Stadt so schön ist“, wie Gronwald meint. „Wir freuen uns schon auf die L.U.D.A. 2017.“

von Michael Beitien

erstellt am 11.Dez.2016 | 20:45 Uhr