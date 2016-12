Parchim : Spaß mit selbst gemachten Puppen

1 von 1 Foto: Michael Beitien 1 von 1

Spaß für die Mädchen und Jungen in der Kita Kinderland in Parchim am Nikolaustag: Sie konnten sich am gestrigen Dienstag an einem Puppenspiel erfreuen, das Liane (mit der Figur der Hexe), Petra (Kasperle), Conny (Engel), Diana (Gretel), Gisela (Oma), Wolfgang K. (Teufel), Wolfgang N. (Wichtel) und Dieter (Weihnachtsmann) auf die Bühne brachten.

Fast ein halbes Jahr hatten sie unter Leitung von Cornelia Runge von BBS Start daran gearbeitet. Es handelt sich um ein Projekt für Klienten des Jobcenters, erfuhr SVZ. Die acht Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatten für das Puppenspiel alles selbst gestaltet. Hier stecken die eigenen Ideen der Ein-Euro-Jobber drin, betont Cornelia Runge. Die Frauen und Männer haben das Stück geschrieben, die Puppen gebastelt, die Bühne gebaut....

„Es hat Spaß gemacht“, erzählt Liane Stümke-Krüger. „Wir haben uns alle sehr gut verstanden.“ Das erste Mal habe sie einen solchen Ein-Euro-Job, erklärt sie. Und anfangs hatte sie auch etwas Angst, was sie in der Gruppe erwartet. „Es war eine gute Atmosphäre“, erklärt auch Petra Wien.

Die beiden Frauen erzählen von dem Weg bei der Erarbeitung des Stücks. Lange Zeit haben sie beispielsweise im Internet recherchiert, wie man die Puppen gestalten könnte. Entstanden sind viele kreative Figuren, die gestern in der selbst geschriebenen Geschichte die Aufmerksamkeit der Kleinen erregten. Liane zeigt ihre Hexe. Deren Kopfhaut besteht beispielsweise aus einer Feinstrumpfhose.

Da so viele Kinder in der Kita sind, gab es gleich zwei Aufführungen. Und anlässlich des Nikolaustages verteilte Weihnachtsmann Dieter zusätzlich kleine Geschenke. Auch die Schachteln mit dem süßen Inhalt hatten die Puppenspieler selbst gebastelt.

Cornelia Runge erzählt: Dass die Aufführung gerade in dieser Kita erfolgte, hatte eine der Teilnehmerinnen des Projekts vorgeschlagen. Denn ihre Enkelin besucht, diesen Kindergarten. Eigentlich haben die Akteure aber noch Reserven. Sie könnten mit ihren Puppen in dieser Vorweihnachtszeit in weiteren Parchimer Kindertagesstätten auftreten. Wer Interesse hat, kann sich an Cornelia Runge (Telefon 01520-1311972) wenden.

In diesem Monat endet allerdings das kreativer Projekt. Wie Cornelia Runge berichtet, beginnt aber am 2. Januar bei BBS Start ein weiteres mit neuen Teilnehmern. Wieder für ein halbes Jahr. Auf das Ergebnis dürften die Kinder schon jetzt gespannt sein.

von Michael Beitien

erstellt am 07.Dez.2016 | 05:00 Uhr