Parchim : Stadt am Wasser neu erleben

„Es ist eine gute Gelegenheit, um den Bürgern zu zeigen, wie unsere Stadt immer attraktiver wird“, meint Fachbereichsleiter Frank Schmidt mit Blick auf den bevorstehenden Tag der Städtebauförderung. Am Samstag, 13. Mai, lädt die Stadtverwaltung zum dritten Mal jedermann ein, um über Ergebnisse und Vorhaben der Stadtentwicklung zu berichten. „In unserer Stadt hat sich seit Anfang der 1990er Jahre mit Mitteln aus der Städtebauförderung enorm viel verändert. Vor allem in der Altstadt und in der Weststadt gibt es jede Menge Beispiele, die für die Vielfalt und Vitalität in der Stadtentwicklung sprechen“, sagt Frank Schmidt. Und die Zahlen sprechen für sich: Etwa 40 Millionen Euro standen bis heute in Parchim für die städtebauliche Erneuerung, die Erhaltung und Modernisierung von Gebäuden, die Revitalisierung des Zentrums und die Verbesserung des Wohnumfeldes zur Verfügung.

von Wolfried Pätzold

erstellt am 05.Mai.2017 | 14:17 Uhr