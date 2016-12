Martinimarkt : Unesco lässt Parchim abblitzen

vergrößern 1 von 2 Foto: Wolfried Pätzold 1 von 2

Post mit dem Absender „Unesco“ trifft nicht jeden Tag im Parchimer Rathaus ein. Umso gespannter war Bürgermeister Dirk Flörke, als ihn in dieser Woche ein Schreiben der Deutschen Unesco-Kommission auf den Schreibtisch flatterte. Der Inhalt überraschte den Rathauschef sehr: Die Mitglieder der Deutschen Unesco-Kommission bei der Kultusministerkonferenz haben entschieden, dass die Bewerbung der Stadt Parchim zur Aufnahme des Martinimarktes in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes nicht berücksichtigt werden konnte. „Damit haben wir nicht gerechnet. Wir werden die Begründung gründlich auswerten und dann gemeinsam weitere Schritte festlegen“, so eine erste Reaktion des Bürgermeisters. Auch die Stadtvertreter, die am Mittwochabend die Information vom Bürgermeister bekamen, sind überwiegend enttäuscht.

Mehr in der Printausgabe am Samstag und bei ePaper.

von Wolfried Pätzold

erstellt am 16.Dez.2016 | 15:03 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen