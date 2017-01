Obere Warnow : Vereine sorgen für Leben im Dorf

1 von 1 Foto: Maik Kindler 1 von 1

Auch in der kalten Jahreszeit gibt es in der Gemeinde Obere Warnow einige Angebote, die warme Wohnstube zu verlassen und mit Nachbarn aus den Dörfern gemütliche Stunden zu verleben. Am morgigen Sonnabend lädt beispielsweise der Angelsportverein zum Weihnachtsbaumverbrennen in Grebbin ein. Heute in einer Woche ist Kartenabend. Jeden Monat sorgen Vereine in der Gemeinde für Leben.

Maik Kindler, Vorsitzender vom Kulturausschuss der Gemeindevertretung, konnte jetzt eine vorläufige Liste mit Terminen vorlegen. Entstanden ist sie nach einer Zusammenkunft der Vereine vor einigen Tagen.

Und die Liste ist noch gar nicht vollständig. Es folgen diverse Termine, bei denen das Datum noch nicht feststeht, sagt Kindler, so e z.B Frauentagsfeier, Partnerschaftstreffen mit Grebin in Schleswig-Holstein, Kindertag, Weihnachtsfeier, Buchlesungen, Tanz- und Musikabende.

Zu den Höhepunkten des bevorstehenden Jahres gehört u.a. die 675-Jahr-Feier im Ortsteil Wozinkel am 10. Juni, das Erntefest am 7. Oktober in Herzberg, eine Chorwerkstatt im Mai in Grebbin. Auch der Kirchengemeinderat hat Termine in den Veranstaltungsplan eingestellt. Erstmalig kommt die Kinderferienkirche Ende August nach Grebbin.

Laut Kindler, der auch Vorsitzender vom Kultur- und Kunstverein ist, soll 2017 erneut zu Kunst offen über Pfingsten in die Gemeinde eingeladen werden. Die Mitglieder des Vereins wollen dazu eigene Werke schaffen. Dazu gehört ein großer Wal, der am Quellort der Warnow platziert wird. Als Material dafür wird das verwandt, was sonst im grünen Sack landet. Die Künstler wollen auf Umweltprobleme aufmerksam machen.

Ob Karpfenfest mit dem Anglerverein, Plattdeutscher Abend mit dem Frauenbund oder Feuerwehrfest – das Veranstaltungsjahr wird vielfältig an der Oberen Warnow.

Bei Veranstaltungen in der Gemeinde soll in diesem Jahr eine Sammelbox aufgestellt werden, um Geld für den Bau eines Spielplatzes in Grebbin zu sammeln.



Vorläufiger Terminplan für die Gemeinde

21.1. Weihnachtsbaum verbrennen ab 15 Uhr Angelsportverein,Grebbin,

27.1. Kartenabend Angelsportverein , Grebbin,

17.2. Kartenabend Angelsportverein, Grebbin,

18.2. Plattdeutscher Abend, Frauenbund, Kossebade,

4.3. Kirchenkonzert, Kirchengemeinde/ Kultur- und Kunstverein, Grebbin,

16.3. Themenabend, Kirchengemeinde , Grebbin,

17.3. Kartenabend Angelsportverein, Grebbin,

13.4. Kartenabend Angelsportverein, Grebbin,

13.4. Osterfeuer, Sportgruppe Herzberg, Herzberg,

15.4. Osterfeuer ab 18 Uhr Angelsportverein, Grebbin,

15.4. Osterfeuer, Feuerwehrförderverein , Kossebade,

28.4. Maibaum, Sportgruppe Herzberg, Herzberg,

30.4. Maibaum, Feuerwehrförderverein , Kossebade,

12.5-14.5. Chorwerkstatt, Kirchengemeinde, Grebbin,

25.5. Herrentagsfeier ab 14 Uhr Angelsportverein, Grebbin,

27.5. Tag der offenen Tür, Feuerwehr Obere Warnow, Herzberg,

3.6. Warnowquellfest ab 14 Uhr Angelsportverein , Grebbin,

3.6-5.6. Kunst offen, Kultur-und Kunstverein, Grebbin,

4.6. Demokratiefest & Rockkonzert, Kultur-und Kunstverein , Grebbin,

5.6. Kindergottesdienst, Kirchengemeinde , Grebbin,

5.6. Kinderkunstfest, Kultur-und Kunstverein, Grebbin,

10.6. 675 Jahrfeier, BSV Grebbin, Wozinkel,

24.6. Sonnenwendfeier ab 14 Uhr Angelsportverein, Grebbin,

22.7. Dorffest , Gemeinschaftsinitiative, Herzberg,

28. 8.-31. 8. Kinderferienkirche, Kirchengemeinde, Grebbin,

9.9. Familienfest , Feuerwehrförderverein,

23.9. Lichterfest, BSV Grebbin, Wozinkel,

2.10. Herbstfeuer, Sportgruppe Herzberg, Herzberg,

2.10. Herbstfeuer ab 18 Uhr Angelsportverein , Grebbin,

3.10. Dorfeinheitsparty, Kultur-und Kunstverein , Grebbin,

7.10. Erntefest, Gut Herzberg,

13.10. Kartenabend Angelsportverein, Grebbin,

28.10. Karpfenfest ab 11 Uhr Angelsportverein, Grebbin,

10.11. Kartenabend Angelsportverein , Grebbin,

11.11. Fackelumzug, Feuerwehrförderverein , Kossebade,

1.12. Kartenabend Angelsportverein, Grebbin,

16.12. Weihnachtsfeier , Sportgruppe Herzberg, Herzberg,

24.12. Weihnachtsandacht, Kirchengemeinde, Grebbin,

29.12. Kartenabend Angelsportverein, Grebbin,

31.12. Offenes Glockenläuten, Kirchengemeinde, Grebbin,

6.1.2018 Tannenbaum verbrennen, Feuerwehrförderverein , Grebbin,

6.1.2018 Neujahrsturnier Bogenschießen, BSV Grebbin, Grebbin (Info: Kulturausschuss)





von Michael Beitien

erstellt am 20.Jan.2017 | 12:42 Uhr