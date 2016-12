Parchim : Wohin mit den vielen Katzen?

vergrößern 1 von 2 Foto: Tierpension Kleine Oase 1 von 2

Die Situation verschärft sich von Jahr zu Jahr: Immer mehr Fundkatzen müssen in der Parchimer Region versorgt werden. Das hat Folgen. Für die Kommunen steigen die Kosten. Und ehrenamtlich tätige Tierfreunde stoßen an ihre Grenzen.

Ganz viele herrenlose Katzen gebe es auf den Dörfern und auch in der Stadt Parchim, sagt Raphaela Kotthoff, Vorsitzende des Vereins zum Schutz herrenloser Katzen in der Gemeinde Lewitzrand. Die zwölf Mitglieder dieses Vereins nehmen herrenlose Kater, Katzen und deren Babys bei sich zu Hause auf, päppeln sie auf, lassen sie tierärztlich behandeln sowie kastrieren und vermitteln sie später wieder. Sie versuchen, verwilderte Katzen mit Futterstellen anzulocken, um sie kastrieren zu lassen. Um 58 Tiere hatten sich die Mitglieder im Jahr der Vereinsgründung 2011 gekümmert. In diesem Jahr sind es bereits 134 Tiere. Die Zahl habe drastisch zugenommen, sagt Raphaela Kotthoff. Und inzwischen ist der Verein an seine Grenzen gestoßen.

Anders als Hunde gelten Katzen in der Bundesrepublik als herrenlos, erklärt Hans-Joachim Niemann vom Ordnungsamt Parchimer Umland. Und weil sie herrenlos sind, können sie theoretisch auch nicht verloren gehen. Dass sich das Amt dennoch vermehrt um Fundkatzen kümmert, habe mit Gründen des Tierschutzes zu tun.

Ein Beispiel aus dem Sommer dieses Jahres schildert Karlo Weber, sein Kollege in der Ordnungsbehörde: An einer Landstraße bei Domsühl entdeckte eine Bürgerin am 4. Juni sechs Katzenwelpen, die um ihre tote Mutter herumliefen. Die war überfahren worden. Die Welpen landeten in der Tierpension Kleine Oase in Holthusen, wo sie sogar noch mit der Flasche aufgezogen, tierärztlich behandelt und von wo sie später auch an neue Tierfreunde vermittelt wurden. Das zog sich aber über Monate hin. Die kleinen Welpen durften auch in der ersten Zeit noch gar nicht abgegeben werden.

Die Kosten, die dem Amt allein durch diese sechs Katzenbabys entstanden, summierten sich bis zum November auf über 4000 Euro. Und das sind nicht die einzigen Fundtiere, für die das Amt Parchimer Umland und damit auch seine Gemeinden in diesem Jahr aufkommen müssen. Zwei Hunde und 17 Katzen wurden 2016 bisher auf Gemeindekosten versorgt. Bereits jetzt liegen Rechnungen über fast 10 000 Euro vor. Dabei sind die Abrechnungen für Dezember noch offen. Eingeplant waren 3000 Euro.

Im Vorjahr wurden durch das Amt rund 3400 Euro für die Fundtiere ausgegeben. Trotz guter Erfolge bei der Vermittlung an neue Besitzer kostet jedes Fundtier in diesem Amt im Durchschnitt rund 500 Euro. Manches Tier bleibt nur kurz in Pension, andere Vermittlungen dauern länger.

Zuweilen bekommt das Amt auch Anrufe von Bürgern, die sich schon Wochen lang um eine Katze gekümmert haben und sie dann als Fundtiere doch endlich wieder los werden wollen, weiß Karlo Weber. „Dann kann ich nur sagen: Tut uns leid. Sie haben die Katze in Besitz genommen.“

Wer eine Katze füttert und sie vielleicht sogar noch in die Wohnung lässt, schafft damit Tatsachen. Denn eine Katze gehe dahin, wo sie sich am wohlsten fühlt. Und sie bleibt nicht selten auch längere Zeit weg, wie Weber aus eigenem Erleben weiß: „Von uns war ein Kater entlaufen und nach anderthalb Jahren zurückgekehrt.“

Probleme bereitet die sich stark ausbreitende Populationen wild lebender Katzen. Deshalb legt auch der Verein zum Schutz herrenloser Katzen ein Hauptaugenmerk auf die Kastration. Raphaela Kotthoff sagt: Wenn eine Katze dauerrollig ist, kann sie über 200 Junge in die Welt setzen. Manche Besitzer seien sich nicht des Leids bewusst, dass sie den Tieren antun, wenn sie diese nicht kastrieren lassen, so die Vorsitzende. Der Verein bekomme zuweilen sogar Drohanrufe, nachdem Katzenbabys geboren wurden. Wenn diese nicht sofort abgeholt werden, würden sie im Wasser ertränkt...

Doch es gebe auch viele positive Erlebnisse. So beim Sammeln von Spenden für Futter und Tierarztkosten. Auch die Stadt Parchim habe mittlerweile signalisiert, dass sie sich auf einen Antrag des Vereins an den Tierarztkosten beteiligen würde.

von Michael Beitien

erstellt am 17.Dez.2016 | 05:00 Uhr