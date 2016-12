Denkmalschutz in Pritzwalk : Belohnung für harte Arbeit

1 von 1 Foto: Thomas Bein 1 von 1

Historische Gebäude denkmalgerecht zu sanieren ist nicht nur eine finanzielle Herausforderung, sondern es erfordert auch Zuversicht und Durchhaltevermögen. Erst recht, wenn ein Projekt wegen eines Unglücks noch zu scheitern droht, obwohl es fast beendet ist. Auf zwei beispielhaft sanierte Objekte wollte Bürgermeister Wolfgang Brockmann kürzlich aufmerksam machen und vor allem den beiden Bauherren für ihren Mut und ihr Engagement danken.

Marco Bahr hat mit seiner Frau Kerstin in der Pritzwalker Bahnhofstraße 12 ein altes Gebäude erworben und saniert. Hier sind auf 331 Quadratmetern Fläche fünf Wohnungen entstanden. „Wir haben das Haus so saniert, dass wir selber dort einziehen würden, das war unser Anspruch“, sagt Marco Bahr. Allerdings koste so eine Sanierung nicht nur viel Geld, sondern auch unheimlich viel Nerven. „Es treten ja immer wieder Probleme zu Tage, an die man zunächst gar nicht dachte. Aber es gibt auch einen Markt für gut sanierte Altbauwohnungen und auch für die großen Wohnungen mit 100 Quadratmetern“, sagt Marko Bahr.

Unterstützt wurden die Bauherren dabei mit Geldern aus der Städtebauförderung. „Die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung war dabei sehr gut und wir wurden immer im Sinne des Bauherren beraten und unterstützt. Mit der Fördergeldstelle war es schwieriger, weil immer eine andere Person zur Baustelle kam. Was bei dem einen Sachbearbeiter in Ordnung war, wollte der nächste nicht mehr gelten lassen. Das war also schon etwas schwierig“, so Bahr. Über die Städtebauförderung bekamen die Bauherren 40 Prozent Förderung für die Außenhülle der Gebäude. Das heißt, für Fassade, Fenster, Türen und Dach flossen Mittel.

Ähnliche Erfahrungen mit der Fördergeldstelle hat auch Rilana Mießmann gemacht, die das Gebäude in der Wallstraße 13 saniert hat. Die ehemalige Bäckerei wurde komplett entkernt und zu einem Wohnhaus umgebaut. „Welcher Teufel mich da geritten hatte, weiß ich heute nicht mehr, aber ich glaube ich würde das nicht noch einmal machen“, sagt Kerstin Mießmann. In dem Gebäude sind drei Wohnungen entstanden.

Allerdings hatte Rilana Mießmann auch großes Pech. Denn sechs Wochen vor dem Einzug brannte es im Nachbarhaus. Brandschäden und Löschwasser verursachten in dem fast fertig sanierten Gebäude erhebliche Schäden. „Die Lehmdecken sind alle heruntergefallen und es gab an vielen Ecken und Enden erhebliche Schäden“, so Rilana Mießmann. Insgesamt bezifferte die Versicherung die Brandschäden in ihrem Gebäude auf mehr als 350 000 Euro. Durch das Unglück verzögerte sich die Fertigstellung des Hauses erheblich. „Ich muss da wirklich den Hut ziehen, dass Sie in dieser Situation noch am Ball geblieben sind und nicht aufgegeben haben“, würdigte Bürgermeister Wolfgang Brockmann das Engagement. „Ich hoffe, dass auch die nun neben ihrem Haus entstandene Baulücke bald wieder geschlossen wird“, blickte Brockmann voraus.

Dass sich die Strapazen lohnen, beweist der Fakt, dass alle Wohnungen in den sanierten Häusern bereits vermietet sind. Auch Rilana Mießmann berichtet von einer guten Zusammenarbeit mit der Pritzwalker Stadtverwaltung und spricht von einer großen Nachfrage nach den sanierten Altbauwohnungen.

Eine Plakette der Städtebauförderung soll zukünftig an den Fassaden der beiden Gebäude auf die Unterstützung der Bauherren hinweisen und auch für weitere Investoren in Pritzwalk werben, wünscht sich Wolfgang Brockmann. „Vielleicht erliegt ja doch der ein oder andere dem Charme eines alten Hauses und versucht die Bausünden, die oft unübersehbar sind, wieder zu heilen“, hofft Brockmann abschließend.