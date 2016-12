Ehrenamtlerin verabschiedet : „Ich hab es gern gemacht“

1 von 1 1 von 1

Jahrzehntelang führte ihr Weg sie Tag für Tag von morgens bis abends auf den Friedhof in Postlin. „Ich bin sehr für die Natur, gern draußen“, sagt Ursula Weckwert. Die heute 78-Jährige hatte es sich zur Lebensaufgabe gemacht, den Friedhof in Schuss zu halten – und das alles ehrenamtlich. „Es wurde in den Jahren immer ein bisschen mehr“, erzählt die gebürtige Postlinerin. Sie harkte die Wege, fegte das Laub zusammen und kümmerte sich auch um vernachlässigte Gräber und machte die Trauerhalle sauber. Sie ging abends erst nach Hause, wenn alles tipptopp war. „Was ich mir am Tag vorgenommen habe, habe ich auch geschafft“, erzählt sie und wenn es im Sommer bis spät abends war. Zuerst wohnte sie noch in Postlin, nach ihrem Umzug nach Karstädt stieg sie Tag für Tag aufs Fahrrad. „Das ist doch kein Weg nach Postlin. Ab in die Pedale und los ging’s“, bemerkt Ursula Weckwert, die Stullen und Kaffeekanne immer dabei hatte. Die Pflege des Friedhofs für einen minimalen jährlichen Obolus war die eine Sache, die andere aber auch Gespräche mit den Friedhofsbesuchern. Die Arbeit durfte aber darunter keineswegs leiden, so ihre Devise. „Wir haben uns manchmal schon Sorgen gemacht, wo bleibt sie denn? Dann kam sie abends erst um halb elf nach Hause“, sagt Schwiegertochter Kerstin Weckwert, die sich mit ihrem Mann Bernd seit Wochen rührend um die Rentnerin kümmern. Denn von heute auf morgen hatte Ursula Weckwert große gesundheitliche Probleme. „Ich habe gedacht, ich schaffe es noch bis zu meinem 80. Geburtstag. Mir fehlt das schon sehr. Ich hab’s gern gemacht.“ Mittlerweile befindet sie sich auf dem Weg der Besserung. In der nächsten Woche beginnt ihre Reha in Plau am See.

Karstädts Ortsvorsteher Andre Lüdemann und Gudrun Ahlisch, Mitarbeiterin in der Gemeindeverwaltung, wollten sich unbedingt persönlich bei Ursula Weckwert für ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement bedanken. „Man kann die Arbeit gar nicht genug würdigen“, sagte Lüdemann. Und Gudrun Ahlisch schildert: „Wenn Frau Weckwert mal nicht konnte, hat sie bei mir angerufen und sich abgemeldet. Ich habe immer gesagt, das muss sie doch gar nicht. Sie pflegt den Friedhof doch ehrenamtlich.“ Die Postlinerin hatte sich das eben zur Lebensaufgabe gemacht und das außerordentlich gewissenhaft. Alle, die sie kennen, wünschen ihr weiter beste Genesung.





von Martina Kasprzak

erstellt am 14.Dez.2016 | 12:00 Uhr

