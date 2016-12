Neuer Eigentümer für alte Klinik : Poliklinik und Co. verkauft

1 von 1 Foto: Barbara Haak 1 von 1

Die ehemalige Poliklinik am Heinrich-Heine-Platz, die angrenzenden Wohnhäuser einschließlich des großen Eckgebäudes zur Ernst-Thälmann-Straße sowie die sogenannte Sauersche Klinik sind nach Recherchen des „Prignitzers“ verkauft bzw. befinden sich derzeit im Verkauf. Das gilt auch für das imposante Eckhaus Rathausstraße/Rudolf-Breitscheid-Straße.

Beim neuen Eigentümer sämtlicher Immobilien soll es sich um eine deutschlandweit agierende Aktiengesellschaft bzw. um deren Tochtergesellschaften handeln.

Frank Knäbe, Inhaber und Geschäftsführer des Contact-Maklerbüro in der Bahnstraße, bestätigte gestern auf Redaktionsnachfrage, dass sich das Gebäude der ehemaligen Poliklinik sowie die beiden Wohnhäuser Heinrich-Heine-Platz 4 und 5 tatsächlich im Verkauf befinden. Erst im Juni 2014 hatten diese drei Immobilen den Besitzer gewechselt.

Der Landkreis Prignitz hatte sie auf einer Auktion zum Schnäppchenpreis von insgesamt 117 000 Euro abgestoßen. Ein in Berlin und in der Türkei agierender Geschäftsmann erwarb sie, ohne konkrete Pläne für die Nutzung zu haben, wie er in einem Gespräch mit dem „Prignitzer“ hatte wissen lassen. Das Maklerbüro Contact war von ihm mit der Wahrnehmung seiner Interessen hier vor Ort betraut gewesen (der „Prignitzer“ berichtete). Wie Geschäftsführer Knäbe sagt, denke der neue Eigentümer an eine Nutzung der Poliklinik für betreutes Wohnen. Die Lage im Stadtzentrum sei günstig. Attraktives Wohnen in guter Lage würden die neuen Eigentümer als konzeptionelle Ideen für die beiden Wohnhäuser 4 und 5 verfolgen, führt Knäbe weiter aus.

Auch mit der Wohnungsbaugesellschaft (WGW) ist die Aktiengesellschaft ins Geschäft gekommen. WGW-Geschäftsführer Torsten Diehn bestätigte gestern den Verkauf des städtebaulich bedeutsamen Eckhäuser zur Ernst-Thälmann-Straße und in der Rathausstraße/Rudi-Breitscheid-Straße. Beide Gebäude hat die WGW im Zuge des Stadtumbaus mit neuen Dächern gesichert. „Eine wichtige und richtige Entscheidung zum Substanzerhalt“, so Diehn, die sich jetzt auszahle. Die Häuser haben eine Zukunft.

Unbestätigt blieb gestern, dass die Investorengruppe auch die Sauersche Klinik erwarb. Nachforschungen der Redaktion lassen aber darauf schließen, dass für dieses Gebäude ein Hotel im Gespräch ist. Ein weiteres Wohnhaus auf der gegenüberliegenden Platzseite soll die Aktiengesellschaft aus dem Besitz eines anderen Bundeslandes erwerben wollen. Damit wäre die gesamte gründerzeitliche Bebauung am Heinrich-Heine-Platz in einer Hand.



von Barbara Haak

erstellt am 08.Dez.2016 | 08:00 Uhr