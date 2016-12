Gesundheitsreport : Prignitzer sind immer öfter krank

1 von 1 Foto: Arno Burgi/dpa 1 von 1

Der Prignitz geht es immer schlechter. Das legt zumindest der DAK-Gesundheitsreport 2015 für den Landkreis nahe. Der wies im Vorjahr den zweithöchsten Krankenstand in Brandenburg und zudem einen starken Anstieg auf. „Die Ausfalltage durch Erkrankungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent“, sagt Anke Gerloff von der DAK-Gesundheit. Besonders bedenklich an dieser Entwicklung ist, dass Brandenburg bundesweit den höchsten Krankenstand aufweist.

Landesweit waren täglich von 1000 Beschäftigten 52 krankgeschrieben. Der höchste Krankenstand in Brandenburg wurde mit 5,8 Prozent in Frankfurt (Oder) verzeichnet, der niedrigste mit 4,5 Prozent in Potsdam.

Die meisten Ausfalltage erfolgten wegen Muskel-Skelett-Erkrankungen wie Rückenschmerzen (25,3 Prozent). Diese Diagnose war Ursache für jeden vierten Fehltag. Umgerechnet fehlte jeder Prignitzer Beschäftigte aufgrund dieses Krankheitsbildes rund fünf Tage.

Psychische Erkrankungen wie Depressionen und Angstzustände kamen mit 15 Prozent auf Platz zwei, gefolgt von Atemwegserkrankungen wie Erkältungen und Bronchitis mit 13,7 Prozent auf Rang drei. Auffällig ist der starke Anstieg bei psychischen Erkrankungen von 40,5 Prozent. „Zu den genauen Ursachen der großen Verbreitung von Muskel-Skelett-Problemen in der Prignitz und des starken Anstiegs der psychischen Erkrankungen gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse“, sagte Anke Gerloff auf „Prignitzer“-Anfrage.

Frauen fehlen landesweit mehr im Job als Männer. 2015 lag ihr Krankenstand 20 Prozent höher, in der Prignitz betrug die Differenz elf Prozent. „Damit ist der viel zitierte kleine Unterschied in unserer Region etwas kleiner als gedacht“, sagt Anke Gerloff.

Im Landkreis leiden Männer häufiger (plus 97 Prozent) an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Bei psychischen Leiden wie Depressionen haben Frauen 167 Prozent mehr Ausfalltage. Auch bei Krebs liegen sie mit 56 Prozent über denen der Männer bedingt durch das vergleichsweise frühe Auftreten von Brustkrebs. „Betroffene Frauen stehen oft voll im Erwerbsleben“, erläutert Gerloff.

Die häufigste Krebserkrankung bei Männern, der Prostatakrebs, trete demgegenüber meist ab etwa 60 Jahren auf. „Diese Krebsfälle werden von der Statistik, die sich ausschließlich auf die Erwerbstätigen bezieht, nicht erfasst“, so Gerloff.

Obwohl Frauen den höheren Krankenstand haben, schleppen sie sich häufiger als Männer krank zur Arbeit. Experten sprechen dabei vom Präsentismus: 70 Prozent der Frauen in Brandenburg waren 2015 mindestens einmal krank bei der Arbeit, bei den Männern 63 Prozent. Als Hauptgrund gaben Frauen in der Befragung an, dass sie ihre Kollegen nicht hängen lassen wollten (gut 83 Prozent).

Auch tragen Frauen immer noch einen großen Anteil bei der Betreuung kranker Kinder: Mehr als jede vierte Frau gab in einer Befragung an, dass sie sich bei einer Erkrankung des Kindes selbst krank gemeldet hat, weil sie sich nicht anders zu helfen wusste. Bei den Männern sagten das nur 17,5 Prozent.

Die DAK-Gesundheit hat mehr als 250 000 Versicherte im Land Brandenburg, davon rund 16 500 im Landkreis Prignitz.







von Ronald Ufer

erstellt am 13.Dez.2016 | 21:00 Uhr