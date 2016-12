Dauerthema in Groß Gottschow : Schlechte Aussicht für Straßenbau

1 von 1 Foto: Thomas Bein 1 von 1

Seit Jahren ringt Groß Gottschow um eine neue Ortsdurchfahrt. Mehrfach hatte die Kreisstraßenmeisterei den Versuch unternommen, die Ortsdurchfahrt zu sanieren. Problem: Mitten im Ort kreuzt die Landesstraße 101 die Kreisstraße.

Die Landesstraße ist ebenfalls auf ihren ersten 150 Metern in einem sehr schlechten Zustand. „Es geht zum einen um die Sanierung der ersten 150 Meter, bis die jetzige Kopfsteinpflaster- an die Bitumenstraße anschließt. Diese Sanierung ist Bedingung, um auch die Ortsdurchfahrt und den Kreuzungsbereich angehen zu können“, sagt Martin Nagel von der Plattenburger Gemeindeverwaltung. An der L 101 in Groß Gottschow befindet sich der Sitz der Firma Osters&Voß mit 120 Mitarbeitern. „Natürlich sind wir mit unseren großen Traktoren und Maschinen Teil des Problems, das wissen wir. Wir können es aber nicht ändern“, sagt Geschäftsführer Christof Voß. Schließlich habe sich das Unternehmen bewusst im ländlichen Raum angesiedelt, um nah bei den Kunden zu sein. „Wir konnten damals aber nicht ahnen, dass die Landesregierung die Infrastruktur im ländlichen Raum einfach aufgibt“, so Voß. So kam es vor etwa zwei Jahren zu einem Unfall, bei dem ein Azubi mit seinem Moped auf dem Weg zur Arbeit im Kreuzungsbereich der Landes- und Kreisstraße wegen der schwierigen Straßenbeschaffenheit stürzte und sich schwer verletzte. „Wir zahlen allein pro Jahr über 80 000 Euro Kfz-Steuer. Die soll ja eigentlich für die Unterhaltung und den Ausbau der Straßen genutzt werden, warum nicht gleich hier an Ort und Stelle?“, fragt Voß. Ortsvorsteher Heinz Wernicke berichtet, dass die Ortsdurchfahrt und der betreffende Kreuzungsbereich im Jahr 1914 gebaut wurden. Seitdem gab es immer mal wieder kleinere Ausbesserungen. Die Straße im Kreuzungsbereich, wie auch im Ort, entspreche aber längst nicht mehr den Anforderungen der heutigen Zeit. „Als uns jüngst der Fördermittelbescheid für die Erneuerung der Brücke bei Uenze übergeben wurde, waren wir mit Minister Vogelsänger noch mal in Groß Gottschow und haben das Problem deutlich gemacht. Zuvor hat sich SPD-Landtagsabgeordnete Holger Rupprecht mit einer Anfrage an die Landesregierung gewandt. Das Ergebnis ist immer gleich“, klagt Martin Nagel. Weil die L101 im „Grünen Band“ liege, werde die Straße nicht saniert. Nach ersten Kostenschätzungen würde der Ausbau des Kreuzungsbereiches und des 150 Meter langen Teilstückes etwa 334 000 Euro kosten. Davon müsste der Kreis 48 000 Euro und die Kommune etwa 40 000 Euro zahlen.