Gerichtsreport : Verfahren für Müllsünder erledigt

Mehr als 45 000 Kubikmeter Bauabfälle sollen die beiden damaligen Mitarbeiter der Schmidt Kieswerke, Dominik B. und Thomas W., in den Kiesgruben Luggendorf (Gemeinde Groß Pankow) und Groß Buchholz illegal entsorgt haben, und zwar in den Jahren 2007 bis 2010. Nun wurde der Prozess gegen sie vor dem Landgericht Neuruppin mit einer Geldzahlung beendet.

Mitarbeiter des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) förderten, tief in der Kiesgrube vergraben, unter anderem Teerpappe, Asbest und Mineralwolle zutage. Das Landesamt fand komplette Abrisse, wie beispielsweise eine ehemalige Kaufhalle in Karstädt. Die Beseitigung des teilweise umweltbeeinträchtigenden Materials war nur unter beträchtlichem Aufwand möglich.

Jetzt wurde das Verfahren gegen die beiden Männer vor dem Landgericht Neuruppin gegen die Zahlung von Geldauflagen eingestellt. Thomas W. muss 10 000 Euro, Dominik B. 5000 Euro zahlen. Letzterer hat bereits alles beglichen. Sein Verfahren ist damit nun endgültig erledigt. Thomas W. hat indes 6000 Euro gezahlt und muss den Rest bis Ende dieses Jahres tilgen.

Die Einstellung kam mit dem Einverständnis von Gericht, Staatsanwaltschaft und Angeklagten zustande. Diese Verfahrensweise ist möglich, wenn ein Vergehen nicht so schwer wiegt, dass eine Verurteilung notwendig ist, sondern eine Geldauflage aus Sicht des Gerichts ausreicht, sagte die Gerichtssprecherin.

Der Prozess gegen die beiden 43- und 41-jährigen Männer hatte im Dezember noch einmal beginnen müssen. Sie standen bereits im September vor Gericht. Damals sollte eigentlich auch der einstige Firmenchef, der wohl die Fäden in der Hand hielt, mit auf der Anklagebank sitzen. Er ist jedoch auf unabsehbare Zeit verhandlungsunfähig. Die Strafkammer hatte damals für den Fall glaubhafter Geständnisse bewährungsfähige Freiheitsstrafen im Bereich von einem Jahr in Aussicht gestellt. Während sich Dominik B. mit diesem Vorschlag einverstanden erklärte, lehnte Thomas W. diesen ab. Das bedeutete eine umfangreiche Beweisaufnahme mit vielen Zeugen und Sachverständigen. Im September fanden Gericht und Verteidigung keine übereinstimmenden Termine in der vorgeschriebenen gesetzlichen Frist von drei Wochen. Deshalb wurde das Verfahren ausgesetzt und neu gestartet – und konnte nun schnell beendet werden.





von Hanno Taufenbach

erstellt am 13.Dez.2016 | 05:00 Uhr

