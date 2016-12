Kreuzung Schönfeld : Ziel: Nächste Woche asphaltieren

1 von 1 Foto: dori 1 von 1

Der Abzweig Schönfeld ist noch eine Baustelle, auch wenn die neue Verkehrsführung mit Querungshilfe schon einen fast fertigen Eindruck vermittelt. „Wenn alles planmäßig läuft soll in der kommenden Woche hier Asphalt eingebaut werden“, ist von Frank Schmidt, Leiter Planung und Entwurf beim Landesbetrieb für Straßenwesen, zu erfahren. Abhängig sei aber alles vom Wetter. Bei Dauerregen und Minus zehn Grad sei da nichts zu machen. Bis Weihnachten soll aber alles fertig sein, so das Ziel. Und noch stehe dies, sei man optimistisch den Zeitplan einzuhalten. Bis dahin bleibt der Bereich voll gesperrt, führt kein direkter Weg von Perleberg nach Premslin.

Allerdings ignorieren einige Autofahrer die Vollsperrung. Erst am Wochenende wurde die Absperrung einfach beiseite geräumt und mitten durch die Baustelle gefahren, führt Frank Schmidt an. Für die Baufirma bedeute dies Mehrarbeit und Mehrkosten, die Autofahrer selbst handeln fahrlässig. „Wir sperren nicht aus Spaß oder um die Kraftfahrer zu ärgern die Straße“, betont Schmidt.

Wenn die Deckschicht drauf ist, dann wird die B 5 auch hier wieder aufgemacht. Zeichnet sich aber ab, dass das bis Jahresende nicht möglich wird, „haben wir einen Plan B“, fügt Schmidt an. Der Bereich wird aufgemacht, der Verkehr über die sogenannte Binderschicht geleitet. „Die Baustelle übers Fest aufrecht zu erhalten, macht keinen Sinn.“ Die Abschließende Deckschicht werde dann aufgebracht, sofern das Wetter es zulasse.

Bis auf der B 5 der Verkehr wieder ungehindert rollt, nehmen täglich viele den Umweg über Quitzow, Neu Premslin auf die B 5 und umgekehrt. Die Straße hört man förmlich unter dem Verkehr ächzen, mehr aber noch Sommerweg und Randstreifen. Tiefe Spurrinnen und Löcher im Sommerweg reihen sich aneinander. Barken warmen vor den größten, doch auch kleine sind inzwischen groß. Die Kreisstraßenmeisterei weiß um die Problematik und habe die schlimmsten Stellen so gut es ging ausgebessert. Mehr werde aber nicht passieren, so lange die B 5 noch Baustelle ist, so Frank Stubenrauch von der Pressestelle des Landkreises. Anschließend soll die Zuwegung instandgesetzt werden. Das beziehe sich aber vorwiegend auf die drei Kilometer Seitenstreifen. Die werden ausgekoffert und aufgefüllt. Wann, das hänge ebenfalls von der Witterung ab, aber sicher nicht mehr in diesem Jahr, so die Auskunft.



von Doris Ritzka

erstellt am 02.Dez.2016 | 21:00 Uhr

