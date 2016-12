wirkeonnenrichtig vereine : Aquarianer aus Leidenschaft

1 von 1 Foto: hars 1 von 1

Hunderte Hobby-Aquarianer geben sich ein Stelldichein auf den Zierfischbörsen, zu denen der Zierfisch Club Rostock vier Mal im Jahr in die Turnhalle des Rostocker Freizeitzentrums in der Kuphalstraße einlädt. Dort erhalten sie von den Vereinsmitgliedern, die alle einen Lehrgang besucht, eine Prüfung abgeschlossen und dafür einen Sachkundeausweis erhalten haben, viele kostenlose Tipps.

Warum fühlen sich die oft farbenfrohen, formvariablen, vielfach klein bleibenden und schwarmbildenden Salmler in weichem Wasser so wohl? Wie bleiben Guppys, Schwertträger, Zahnkarpfen, Buntbarsche wie zum Beispiel Skalare, Welse oder Schmerlen gesund? Warum bevorzugt der Diskusbuntbarsch eine Wassertemperatur von mindestens 30 Grad Celsius? Welche Fische mögen es kühler und welche Pflanzen passen in welches Aquarium? Und wo bekommt man das beste Futter?

„Unsere Vereinsmitglieder geben ihre jahrelange Erfahrung auf diesen Börsen und auch auf der stets im Frühjahr stattfindenden Hanse Messe Tier und Natur in Rostock gern weiter“, sagt Gerhard Bartels. Der 67-Jährige ist selbst seit mehr als 30 Jahren leidenschaftlicher Hobby-Aquarianer und Vorstandsmitglied im Zierfisch Club Rostock, der aus einer 1981 in Rostock gegründe-ten Gruppe des Kulturbundes der DDR hervorgegangen ist.

Auf den Börsen verkaufen einige der 24 Vereinsmitglieder für kleines Geld einen Teil ihrer Fische. Etwa 15 verschiedene Arten sind dabei jeweils im Angebot. „Wir betreiben ein sehr zeit- und kostenintensives Hobby. Energie, Wasser, Futter – alles hat seinen Preis. Warum also sollten wir nicht einen Teil des Fisch-Nachwuchses in gute Hände geben und anderen Aquarianern eine Freude machen? Das macht doch Sinn“, meint Gerhard Bartels, der nicht zum Kreis der Züchter im Verein gehört, sondern sich zu Hause an der bunten Unterwasserwelt in seinem 1200-Liter-Becken erfreut.

Neben der Weiterbildung innerhalb von Fachvorträgen und Fachsimpelei pflegen die Vereinsmitglieder auch einen darüber hinausgehenden freundschaftlichen Kontakt. Sie gehen gemeinsam bowlen, unter-nehmen einen Weihnachtsmarktbummel und freuen sich in jedem Frühjahr auf die Tümpeltour durch den Camminer Wald, wozu sie gern ihre Kinder oder Enkel mitnehmen.

„Leider haben wir in unserem Verein keine Kinder- und Jugendgruppe. Uns fehlen entsprechende Räume und ein geeigneter Betreuer, sodass die jungen Interessenten ganz praktisch etwas lernen können. Beispielsweise den Bau einer Filteranlage oder eines Aquariums. Dennoch sind Mädchen und Jungen ebenso wie alle anderen Interessenten zu unseren Veranstaltungen willkommen. Den Plan finden sie auf unserer Internetseite www.zfc-rostock.de, für deren Pflege wir Unterstützung suchen“, sagt Gerhard Bartels.



