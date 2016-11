Rostocker Zoo : Beliebte Einrichtung passt Preise an

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Die gute Nachricht vorweg: Der Rostocker Zoo wird seine Eintrittspreise zum Jahr 2017 nicht erhöhen. Das geht aus einer Informationsvorlage für die Bürgerschaft hervor, die Gesellschaftervertreter Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) zusammen mit den Geschäftsführern des Zoos rund um Direktor Udo Nagel erarbeitet hat.



Besucher kombinierten Tickets, um zu sparen

Allerdings wird ab 2017 die gerade erst eingeführte „kleine Familienkarte“ für einen Erwachsene und zwei Kinder ersatzlos gestrichen. Hintergrund dafür sei, dass die Besucher durch die Kombination verschiedener Angebote den ausschlaggebenden sozialen Aspekt – die Unterstützung Alleinerziehender – unterwandert hätten, heißt es in dem Papier. So konnten die Besucher knappe neun Euro sparen, indem sie zur kleinen Familienkarte eine Tageskarte für Erwachsene hinzukauften, anstatt das große Familienticket zu lösen. Dessen Höhe bleibt 2017 genauso konstant wie alle anderen Eintrittspreise. Zudem kommen Kinder mit Warnowpass künftig für zwei Euro weniger pro Tag in den Zoo.

Den Auftrag, alternative Preisstrukturen zu entwickeln, hatten Zoo und Hansestadt bereits Anfang März von der Bürgerschaft erhalten. Die hatte sich eingeschaltet, als bekannt geworden war, dass der Eintritt auch für Kinder ab vier Jahren kostenpflichtig werden und sich zudem um 1,50 Euro erhöhen würde. Zuvor kamen Kinder unter sieben Jahren kostenfrei in die Anlage im Barnstorfer Wald.

Die Erhöhung sei notwendig geworden, um unter anderem den Neubau des Polariums zu finanzieren. Das 10-Millionen-Euro-Projekt soll ab 2018 das neue Quartier für Eisbären und Pinguine werden. Trotz der neuen Preisstruktur hätten 2016 im Vergleich zum Vorjahr 26 000 Kinder mehr den Zoo besucht. Nicht zuletzt dadurch seien die prognostizierten Zusatzeinnahmen von 200 000 Euro erfüllt – sogar übertroffen worden.



Zwei Drittel der Erlöse fließen im Sommer

Generell sollen Zoo-Besuche für die Rostocker laut Gesellschafter Methling und den Geschäftsführern vor allem durch die Nutzung einer Jahreskarte finanzierbar sein. Dem gegenüber steht die Tatsache, dass zwei Drittel der Umsätze durch die Tageskarten in den Sommermonaten generiert werden. Insgesamt würden 84 Prozent der Einnahmen durch Eintrittsgelder in die Kassen fließen. Die Stadt wolle ihre Zuschüsse in den nächsten Jahren auf etwa 3,6 Millionen Euro deckeln.

von Katrin Zimmer

erstellt am 26.Nov.2016 | 08:00 Uhr

