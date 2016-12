Rostock : Chöre schließen sich zusammen

1 von 1 Foto: Veranstalter 1 von 1

In diesem Jahr haben sich die Klaashahns zu ihrem Adventskonzert Verstärkung geholt. Denn morgen wünschen sich die Shanty-Sänger ein volles Haus, wenn sie in der Nikolaikirche weihnachtliche Töne anstimmen. Dazu haben sie zwei weitere Chöre und Musiker mit ins Boot geholt. „Dass sich Chöre zusammentun, ist ein Trend, den man jetzt überall beobachten kann“, sagt Klaashahns-Sprecher Uwe Radtke. „Und das wollten wir auch einmal ausprobieren.“

Schnell stand der russische Frauenchor Nadeshda als ein Mitwirkender fest. „Eins unserer Mitglieder stellte den Kontakt zur Leiterin Adele Engel her“, berichtet Radtke. Bei einem Kulturabend wurde die Zusammenarbeit verabredet. Außerdem beim weihnachtlichen Konzert mit dabei sind der Jugendchor Singers des Musikgymnasiums Käthe Kollwitz mit rund 95 jungen Stimmen unter der Leitung von Madeleine Blaudzun sowie das Bläserquartett Thomas Braun, welches alljährlich das Turmblasen von St. Petri gestaltet. „Mit dieser Mischung wollen wir ein breites Publikum ansprechen“, so Radtke.

Im Konzert wird jeder Chor einen eigenen Teil gestalten. Es gibt aber auch gemeinsame Nummern. Vor allem zum Ende des Programms wollen die Musiker zusammen und gern auch mit allen Besuchern singen. „Und ganz besonders freue ich mich auf ,Give us Peace‘“, verrät Radtke. Das ist ein Song, den die Klaashahns zusammen mit einem Schüler des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums gestalten. „Bei unserem Konzert in Warnemünde haben wir das Lied neulich schon einmal gesungen. Es war toll“, sagt Radtke.

Generell hoffen er und seine Mitstreiter, dass sich aus dem gemeinsamen Konzert eine weitergehende Zusammenarbeit entwickelt. „Wir sprechen mit unseren Shantys in der Mehrheit ein eher älteres Publikum an“, sagt Radtke. Aber es sei auch wichtig, Nachwuchshörer und -sänger zu begeistern. Vielleicht, so hoffen die Musiker, wirkt das gemeinsame Projekt mit dem Jugendchor auch in dieser Hinsicht nachhaltig.

„Die Klaashahns blicken mittlerweile auf rund 52 Jahre eigene Musikgeschichte zurück und sind damit der älteste Shantychor Norddeutschlands“, sagt Radtke. Gegründet wurde der Chor einst von sechs Seglern, die am Stammtisch die Idee zu einer Sängertruppe hatten. Der Name Klaashahn, den sich die Gründerväter dann auch einfallen ließen, spielt auf ein Warnemünder Phänomen an. Die Klaashahns, also Eisenten, mussten dereinst als Braten herhalten, wenn der kalte Winter das Fischerdorf an der Warnow einmal wieder besonders heftig getroffen hatte. Auch heute noch ist der Shantychor, der ein Verein ist, gefragt wie immer. Zwischen 55 und 60 Auftritte zählen die Männer jährlich. Gerade zu maritimen Ereignissen oder eben jetzt zur Adventszeit haben die Sänger gut zu tun. Aktiv sind sie nicht nur in ganz Deutschland. Auftrittsreisen führten die Warnemünder Sänger auch schon ins Ausland.

Der Erlös des Konzertes in der Nikolaikirche soll übrigens den teilnehmenden Chören zugutekommen. Denn auch Equipment und Reisen müssen finanziert werden.

Termin: morgen, Einlass mit Musik ab 15 Uhr, Beginn 16 Uhr, Vorverkauf unter anderem in der Tourist-Information oder im Pressezentrum

von Juliane Hinz

erstellt am 16.Dez.2016 | 12:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen