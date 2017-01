Rostock : Explosion im Uni-Institut für Chemie

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Im Rostocker Universitäts-Institut für Chemie in der Südstadt hat es am Mittwoch Vormittag einen großen Feuerwehreinsatz nach einer Explosion gegeben. Nach einer chemischen Reaktion explodierte ein Glaskolben, ein Mann wurde dabei schwer verletzt. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, kam es gegen 10 Uhr zu dem Unglück im Institut für Chemie in der Albert-Einstein-Straße. Den weiteren Ausführungen zufolge kam es nach einer chemischen Reaktion zur Explosion eines größeren Glaskolbens. Durch umherfliegende Glassplitter wurde ein in der Nähe stehender Mann verletzt. Er erlitt nach Angaben des Einsatzleiters schwere Schnittverletzungen am Hals und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Weitere Verletzte soll es nach neuesten Informationen nicht gegeben haben. Neben dem Feuerwehrgroßaufgebot war auch die Rostocker Polizei im Einsatz. Man gehe bei der Explosion von einem Unfall und nicht von Fremdverschulden aus.

von Stefan Tretropp

erstellt am 04.Jan.2017 | 11:39 Uhr

