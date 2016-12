Transport übergewichtiger Patienten : Für Rostock kommt es dicke

Rostocker bilden keine Ausnahme: Die Deutschen werden immer größer und schwerer. Das zeigt sich in der regelmäßigen Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland des Robert-Koch-Instituts. Demnach sind 67 Prozent der Männer und 53 Prozent der Frauen übergewichtig, jeweils knapp ein Viertel von ihnen sogar stark übergewichtig. Der Anteil hat in den letzten beiden Jahrzehnten weiter zugenommen. Das nehmen selbst die Schwestern und Ärzte im Kreißsaal des Klinkums Südstadt schon wahr. Die Stadt hat also gar keine Wahl – sie muss reagieren. Denn Menschen nicht helfen zu können, ist keine Alternative.