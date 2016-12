Feuerwehr : Gleich drei Fahrzeuge brennen in Rostock

1 von 1 Foto: tret 1 von 1

Unbekannte Brandstifter haben in der Nacht auf Sonntag in Evershagen mehrere Autos angezündet und einen Schaden von rund 25 000 Euro verursacht. In einem Zeitraum von etwas mehr als zwei Stunden seien gleich bei drei Fahrzeugen die Reifen in Brand gesetzt worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Durch rechtzeitiges Eingreifen der Feuerwehr konnte ein vollständiges Ausbrennen der Fahrzeuge jedoch verhindert werden. Es konnten keine tatverdächtigen Personen im Bereich der Tatorte festgestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen