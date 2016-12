Gerichtsbericht : Handtaschenräuber hart bestraft

1 von 1 Foto: Arno Burgi / ppa 1 von 1

Christopher K. (31) und Sebastian Sp. (20) haben am 13. September 2016 gegen 14 Uhr in der Lüneburger Straße die 79-jährige Christel P. verfolgt. Sie umkreisten sie mit ihren Fahrrädern. Christopher K. entriss ihr den Einkaufsbeutel mit Schlüsseln und Geldbörse mit 300 Euro. Gegen 14.40 Uhr fielen ihnen mehrere ältere Frauen auf, die vor der Stadthalle aus zwei Taxis gestiegen waren. Die Doberanerin Karola G. (73) hatte für alle Freundinnen einen Besuch der Musikantendeel organisiert. Christopher K. und Sebastian Sp. schubsten die 73-Jährige, entrissen ihr die Handtasche mit 400 Euro, darunter das Taxigeld für die Rückfahrt und die Gelder für die Eintrittskarten. Christopher K. hatte bereits einen Tag zuvor in der Messestraße in Evershagen die 85-jährige Christa D. überfallen, sie zu Boden gerissen und ihre Tasche mit Monatskarte, EC-Karte und 35 Euro an sich gebracht. Die Opfer leiden bis heute an den psychischen Folgen, wobei die 85-Jährige durch den Sturz auch körperliche Verletzungen am Kopf und an den Armen erlitt. Gestern standen die Handtaschenräuber vor dem Rostocker Amtsgericht. „Wir waren auf Geld aus“, erklärten sie. Für den täglichen Drogenkonsum hätten sie das benötigt. Aber nicht nur wegen des Raubes mussten sie sich verantworten. Auf das Konto des 20-Jährigen kommen noch fünf Diebstähle, bei Christopher K. noch mehr. Am 17. Januar 2016 schlug er den Geschäftsführer der Warnemünder Gaststätte Casablanca zusammen, weil dieser ihn wegen Belästigung des Personals des Raumes verwies. Der Geschäftsführer erlitt einen Nasenbeinbruch. Der jetzt 31-jährige Christoph K. verbrachte bereits zehn Jahre hinter Gittern. Wegen gemeinschaftlich begangenen Raubes und diversen Diebstählen wurde Sebastian Sp. zu einer Einheitsjugendstrafe von 2,5 Jahren verurteilt und Christopher K. zu einer Haftstrafe von 4 Jahren. Zu seiner Strafe wurde die vorsätzliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, unerlaubter Drogenbesitz und Verstoß gegen das Waffengesetz hinzu gerechnet. Außerdem verfügte das Gericht seine Unterbringung in einer Entziehungsklinik. Beide entschuldigten sich bei ihren Opfern und wollen Schmerzensgeld zahlen.

