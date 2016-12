wirkoennenrichtigglueck : Heute ist NNN-Glückstag

vergrößern 1 von 2 Foto: veranstalter 1 von 2

Gewinn 1: Gesänge der Kosaken live erleben

Stimmgewaltig lässt der Rostov Don Kosaken Chor unter der Leitung von Aliaksandr Shyk und Vladimir Gorovoi bei seinem Weihnachtskonzert die Tradition der russischen Kosakenchöre wieder aufleben. Am 25. Dezember um 16 Uhr gastiert die Formation in der Heiligen-Geist-Kirche und bringt in einem Wechselspiel zwischen Chor- und Sologesang sowie dunklen Bässen und klaren Tenören Lieder wie „Herr erbarme Dich unser“, „Vater unser“ sowie „Stenka Rasin“, „Marusia“ oder „Kalinka“ zu Gehör. In diesem Program treffen Schwermütigkeit und Lebenslust aufeinander.Wir verlosen 4x2 Karten unter dem Stichwort: „Kosaken“.

Gewinn 2: Besser leben ohne Plastik

Ein Leben ohne Plastik – geht das überhaupt? Überall begegnet einem der Kunststoff: Sei es als Tüte, um die Einkäufe nach Hause zu tragen oder als Verpackung von Lebensmitteln. Doch Plastik ist mittlerweile auch da zu finden, wo wir ihn gar nicht sehen können beziehungsweise vermutet hätten. Das Wasser, mit dem der Kaffee gebrüht wird, enthält kleinste Plastikpartikel. Auch der Honig fürs Brötchen ist ebenfalls mit Mikroplastik belastet. Plastik ist zum Sinnbild der heutigen Zeit geworden und ist inzwischen überall – mit den entsprechenden Folgen für Gesundheit und Umwelt.

In ihrem Buch „Besser leben ohne Plastik“ geben die beiden Autorinnen Anneliese Bunk und Nadine Schubert Tipps, wie und wo im Alltag Plastik ersetzt und eingespart werden kann – ohne gleich das gesamte Leben umzukrempeln. Es hält zahlreiche Tricks bereit, angefangen vom bewussteren Einkaufen bis hin zum Selbermachen von Badprodukten oder Snacks, die plastikfrei einfach in keinem Supermarkt zu bekommen sind. Wir verlosen drei Exemplare des Buches „Besser leben ohne Plastik“ aus dem Oekom-Verlag unter dem Stichwort: „Nachhaltigkeit“.

erstellt am 06.Dez.2016 | 10:00 Uhr

