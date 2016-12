GLückspilze : Logenplätze bei Hansa-Spiel

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Kurz vor Beginn der Winterpause für den FC Hansa Rostock und die anderen Fußball-Drittligisten sollte am Sonnabend für vier glückliche Gewinner noch ein echtes Sommermärchen wahr werden. Denn unter den 12 300 Fans durften Anja Burgert und Alexander Penz zusammen mit Beatrice Mentzel und Söhnchen Jannis erstmals eine Partie ihrer Kogge von der VIP-Loge hoch oben unterm Stadiondach aus verfolgen.

Mit viel Geschick und ein bisschen Glück hatten die Rostocker am NNN-Stand auf der Hanse Sail die richtige Anzahl von Zeitungen auf einem fest verpackten Stapel eingereicht. „Wir sind mit unseren Söhnen dort vorbeigekommen und als wir gesehen haben, dass wir die VIP-Tickets oder Hansa-Fan-Pakete gewinnen können, haben die sich so richtig ins Zeug gelegt, um die richtige Anzahl rauszukriegen“, erinnert sich Anja Burgert.

Dann kam der Anruf: Sie dürfen das Spiel gegen den Chemnitzer FC exklusiv in der NNN-VIP-Loge im Ostseestadion erleben. „Das ist schon mal was anderes“, sagt Burgert. Für sie und ihre Begleiter war es das erste Mal im VIP-Bereich mit Büfett, Freigetränken und rundum Verpflegung. „Das ist natürlich grade jetzt im Winter sehr angenehm, wenn man sich zwischendurch mal drinnen aufwärmen kann“, ergänzt der stadionerprobte Alexander Penz. Zu den Spielen der Kogge gehen die vier Rostocker nämlich schon seit vielen Jahren. „Wir haben Hansa schon in der Ersten und Zweiten Liga spielen gesehen, waren bei Pokalspielen dabei oder zum Benefizspiel mit Marteria und Paule Beinlich“, erzählt Beatrice Mentzel. Söhnchen Jannis sei vor einigen Jahren sogar mal mit den Spielern eingelaufen.

Zwar konnte der FC Hansa die Chemnitzer an diesem Sonnabend nicht besiegen: „Aber auch wenn sie verloren haben, war es ein sehr schöner Tag im Stadion – dank den NNN“, resümiert Anja Burgert.