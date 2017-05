Bürgerforum am 10. Mai : Martin Schulz kommt nach Rostock

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Am 24. September wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Wird Angela Merkel (CDU) weiter das Land regieren oder muss sie Platz für einen Neuen machen? Martin Schulz ist heißer Kandidat zur Wahl des Bundeskanzlers. Doch bevor die Entscheidung fälllt, ist der SPD-Parteivorsitzende auf großer Wahlkampftour. Dabei stattet er auch Mecklenburg-Vorpommern einen Besuch ab. Am Mittwoch, 10. Mai, stellt sich Schulz im Barocksaal am Uniplatz in Rostock den Fragen der Bürger. Beginn ist um 17.30 Uhr (Einlass 17 Uhr). Beim Bürgerforum dabei sind auch Familienministerin Manuela Schwesig und Rostocks SPD-Kandidaten für den Deutschen Bundestag, Christian Reinke.