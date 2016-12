Unsere Tipps : Sehens- und erlebenswert

• Ein echtes architektonisches Schmuckstück steht in der Alten Ziegelei 1 in Papendorf. Die Jugenstilvilla aus dem Jahr 1907 ist heute Veranstaltungsort für verschiedene Konzerte oder Lesungen. Internationale Musiker, Schauspieler und Rezitatoren gastierten bereits in der Villa Papendorf. Am 10. Dezember um 19.30 Uhr sind Natalie Clein und Sebastian Knauer zu Gast.

• Weihnachtlich und besinnlich wird es am 10. Dezember in der Aula der Warnowschule in Papendorf. Um 14 Uhr laden die Gemeinde sowie die beiden Volkssolidaritäts-Gruppen Niendorf/Groß Stove sowie Papendorf zur gemütlichen Seniorenweihnachtsfeier ein. Ein Abholservice für die Bewohner aus den umliegenden Dörfern startet um 13 Uhr ab Niendorf, um 13.15 Uhr ab Groß Stove sowie ab 13.30 Uhr ab Sildemow. Die Rückfahrt ist für 18.30 Uhr organisiert.

• Auch für die aktuelle fünfte Jahreszeit haben sich die Mitglieder des Dorfclubs wieder ein heiteres Programm ausgedacht. Am 27. Januar 2017 lautet das Faschings-Motto „Flodder oder Luxusschnecke – gibt’s beim Camping um die Ecke“. Los geht der Spaß um 20.30 Uhr in der Warnowschule, Schulstraße 5.

von

erstellt am 01.Dez.2016 | 15:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen