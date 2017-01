wirkoennenrichtig tipps : Sehens- und erlebenswert

1 von 1 1 von 1

• Bei Kaffee, Kuchen und musikalischer Begleitung stellt Autor Klaus-Dieter Kaie am 15. Februar Auszüge aus seinen Büchern vor. Der plattdeutsche Nachmittag, zu dem der Seniorentreff Börgerende-Rethwisch einlädt, beginnt um 14 Uhr im Freizeitzentrum Rethwisch.

Anmeldung bis 3. Februar: 038203/749 73

• Am 9. März um 19.30 Uhr öffnet das Conventer Atrium seine Türen für einen pianistisch abwechslungsreichen Abend. Spectaculum Pianosum mit den vier Pianisten Edwin Kimmler, Jan Luley, Christian Christl und Matthias Heiligensetzer ist zu Gast in der Börgerender Straße 10c.

• Auf der Pfarrwiese in Rethwisch wird am 15. April ein knisterndes Osterfeuer entfacht. Los geht der Spaß in der Doberaner Straße um 18 Uhr.

• Am 22. April findet ein bunter Frühlingsmarkt statt, den die Tourist-Info zusammen mit dem Feuerwehrverein organisiert. Im und ums Freizeitzentrum Rethwisch können die Besucher von 10 bis 18 Uhr die Pflanzenbörse besuchen und über den Floh- und Künstlermarkt schlendern. Künstler, die sich daran beteiligen möchten, können sich bis zum 10. April anmelden.

Kontakt und Infos: 038203/749 73

von Antje Kindler

