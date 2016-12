Modellautos aus Broderstorf : Staub ist der größte Feind

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Ralf Hadler bringt mit den Produkten seiner Firma nicht nur Kinderaugen zum Leuchten, sondern auch die von Erwachsenen. Der 46-Jährige fertigt seit 2005 Modellautos und Kleinserien für Eisenbahnfreunde. Die Leidenschaft für Miniaturen hat ihn selbst schon in seiner Kindheit und Jugend gepackt, erinnert sich Hadler. „Beruflich war ich dann auch bei der Eisenbahn tätig“, sagt der gelernte Elektromonteur.

1995 orientierte er um und konzentrierte sich statt auf die großen Eisenbahnen wieder auf Modelle im Maßstab 1:120. „Zu Beginn der Firmengründung habe ich von einem kleinen Laden in Laage aus nur mit den Modellen gehandelt“, so Hadler. Da es aber in ganz MV keine regionalen Hersteller gegeben hätte, erweiterte er sein Angebot um die Produktion und zog mit der Firma ins Broderstorfer Gewerbegebiet.

Eigenmodelle nach realem Vorbild

Dort beschäftigt der Unternehmer mittlerweile sechs Angestellte und zwei Aushilfen. Aus einem Eigenmodell zum Start ist mittlerweile ein Angebotskatalog mit zahlreichen Fahrzeugtypen und Kleinserien erwachsen. Darunter auch immer wieder von der Fachpresse ausgezeichnete „Modelle des Jahres“ wie der Sattelbodenselbstentladewagen, Hadlers Lieblingsmodell.

Geliefert wird bundes- und europaweit an Fachgeschäfte und Spielzeugläden. „Wir haben aber auch zwei Kunden in Kanada“, sagt der Firmenchef. Hadler unterscheidet bei den Abnehmern zwischen Spielbahnern und Sammlern. Erste würden kaufen, was ihnen gefällt. Sammler dagegen seien vorbildorientiert und deshalb auch bereit, mehr Geld für detailgetreue Modelle auszugeben. In der Broderstorfer Hädl-Manufaktur entstehen ausschließlich Eigenmodelle, für die es reale Vorbildfahrzeuge gibt. „Die Recherche dazu ist deshalb oft sehr aufwändig, wird aber durch das Internet erleichtert“, sagt Hadler.

Um die Entwicklung kümmert sich im Unternehmen neben dem Chef auch Mitarbeiter Horst Wedel. „Früher war ich in Russland Flugzeugelektroniker. Heute ist mein Hobby mein Beruf“, sagt der Konstrukteur. Bei der Entwicklung der Modelle seien Fotos existenziell wichtig. „Nur von Zeichnungen her können wir kein Modell anfertigen“, sagt Hadler. Anhand der Fotos würden im Computer zwei- und dreidimensionale Modelle entworfen, bevor anschließend die entsprechenden Werkzeuge gefräst werden.

Von der ersten Idee bis zum verpackten Modell werden alle Arbeitsschritte am Firmensitz in Broderstorf erledigt, wenn auch nicht alle per Hand. „Die Bedruckung ist nur maschinell möglich, weil wir bis 0,3 Millimeter Schriftgröße verwenden“, so Hadler. Er weiß aus Erfahrung: „Der Staub ist unser größter Feind.“ Sobald ein winziges Staubkorn mit lackiert würde, sei das Modell unverkäuflich. Seine Mitarbeiter bräuchten deshalb nicht nur Liebe zum Detail, sondern auch eine ruhige Hand. Personal zu finden sei schwer, genau wie Nachwuchs für das Modellbahn-Hobby. „Das hat die gesamte Branche verschlafen“, sagt er und bemängelt auch, dass der Gesetzgeber Warnhinweise vorschreibt, die die Modelle für die Nutzung durch Personen unter 14 Jahren untersagen.

Über mangelndes Kundeninteresse kann er nicht klagen. „Die Auftragsbücher sind voll bis Ende 2018“, sagt Hadler, der jetzt schon darüber nachdenkt, was bei Modell-Liebhabern 2017 unterm Weihnachtsbaum liegen könnte.

von Claudia Labude-Gericke

erstellt am 14.Dez.2016 | 12:00 Uhr

