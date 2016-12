Warnemünde : Weihnachtsfest der Taucher

vergrößern 1 von 2 Foto: Michaela Kleinsorge 1 von 2

„Wir sind eine eingeschworene Truppe und für mich ist es die perfekte Einleitung in die Weihnachtszeit“, beschreibt Peter Kordu seine Lieblingsveranstaltung des Jahres. Der Tauchsportclub Warnemünde(TSCW) geht in die Winterpause und das wurde am Sonnabend beim 42. Wintertauchen wieder am Vereinsheim traditionell gefeiert. Das Vereinsboot „Koralle“ läutete mit Weihnachtsmann, Weihnachtsengel samt Trompeter das große Ereignis ein. Zum Riesenspaß hatten sich auch andere Tauchsportvereine aus Rostock, Greifswald, Güstrow oder Hamburg angemeldet, wie beispielsweise Kordu, der dem TSC Rostock 1957 angehört. Etwas verrückt dürfe es dabei schon zugehen, befand er. Bei kaltem Wasser und spaßigen Aktionen waren auch die Rostocker Seehunde im Nikolaus-Outfit nicht weit und sprangen mit in die Fluten.

56 Taucher hatten vorab erst einmal eine Sonderaufgabe zu erfüllen, denn zu einer Weihnachtsfeier gehört schließlich die passende Dekoration. So wurden die Bojen zum weihnachtlichen Kunstwerk erkoren und rückten beim traditionellen Bojenwettbewerb in den Mittelpunkt. Neben den Freizeitsportlern zeigte auch die Rostocker Berufsfeuerwehr reges Interesse am Geschehen und entsandte ihre Taucher zum großen Weihnachtsspektakel ins Ostseebad.

„Wir werden langsam aber kontinuierlich von Jahr zu Jahr mehr“, sagte Vereinsmitglied Ralf Lausch. Im Anschluss folgte die gemütliche Runde zum Aufwärmen mit Glühwein und Gulaschsuppe. Lange wird die Weihnachtspause nicht dauern. Am 1. Januar um 13 Uhr treffen sich alle in Börgerende zum Neujahrstauchen. Da sind auch die Urlaubs-Taucher herzlich eingeladen, um auf die Schönheiten der Ostsee aufmerksam gemacht zu werden. „Wir tauchen hier garantiert nicht im trüben Wasser, wie viele denken“, sagt Vorstand Joachim Bonin und hofft auf viele neugierige Teilnehmer.

Allerdings gibt es im Alten Strom unter Wasser nicht nur Schönes zu entdecken. „In uns reift die Idee, im nächsten Jahr nach Absprache mit Biologen dem Strom eine gründliche Reinigungsaktion zu gönnen“, sagte Lausch zu weiteren Plänen des TSCW. Der Tourismus und die Zivilisation hätten ihre Spuren in Form von Plastik bis zum Anglerzubehör hinterlassen und der Müll, der gleichzeitig ein Sicherheitsrisiko darstelle, störe die Taucher enorm.

von Michaela Kleinsorge

erstellt am 11.Dez.2016 | 20:45 Uhr

