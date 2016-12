Bau : Campus wächst für 17 Millionen

1 von 1 Foto: Joachim Kloock 1 von 1

In der Südstadt wird zwischen dem Department Leben, Licht und Materie und dem Leibniz-Institut für Katalyse (Likat) auf einem 60 mal 30 Meter großen Baufeld das neue Institutsgebäude für die Chemie errichtet. 17,2 Millionen Euro investiert das Land mit Unterstützung der Europäischen Union in das neueste Gebäude der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät.

Der Traum der Campus-Universität sei schon zum Greifen nah, sagte der Ex-Bildungs- und heutiger Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) bei der gestrigen Grundsteinlegung. „Viele wichtige Gebäude der Naturwissenschaften stehen schon am Standort Südstadt.“ Darum, dass die Chemiker sich einreihen können, hatten diese fast zehn Jahr lang gekämpft. An vorderster Front: Prof. Ralf Ludwig. „Und wir haben es geschafft – den Weg von Dr.-Lorenz-Weg, vom Container, zum Boulevard“, sagte er. Ein Boulevard, der nach Einstein-Gattin Mileva benannt werden soll, soll die Gebäude verbinden; Forschung und Lehre, wie sie in der Chemie im Vordergrund stehen werden, etwa mit der Anwendung im Likat. Der Direktor des Instituts für Chemie, Prof. Peter Langer, dankte Uni-Rektor Prof. Wolfgang Schareck und dem Minister. „Das Geld ist gut investiert“, sagte er. Es entstünde ein Ort der Spitzenforschung, exzellenten Lehre sowie der Begegnung und Freundschaft mit ausländischen Studenten.

Der Bau mit 2851 Quadratmetern Nutzfläche obliegt dem landeseigenen Betrieb für Bau und Liegenschaften (BBL). Im April 2017 soll Richtfest in der Albert-Einstein-Straße 27 gefeiert werden und der Bau komplett bis Oktober 2018 fertig sein. Als Planer ist die Dortmunder Assmann GmbH beauftragt. Offene Bereiche und viel Licht sollen die Chemie prägen. Betreten wird sie über ein viergeschossiges Atrium. Dort soll es studentische Arbeitsplätze und solche zum Gedankenaustausch geben. Büro- und Laborbereich werden mit möglichst kurzen Wegen getrennt. Von außen werden sich hohe schlanke Fenster mit einer Klinkerfassade abwechseln. „Wir freuen uns, dass es losgehen kann“, so Schareck. „Heute ist ein schöner Tag.“

