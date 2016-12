Maritimes : Drei Varianten für das Werftbecken

1 von 1 Foto: Manfred Sander 1 von 1

Gleich drei maritime Investitionsvorhaben plant die Stadt im Ostseebad Warnemünde. Darüber informierte bei der Ortsbeiratssitzung am Dienstag Gunar Abend, Abteilungsleiter für Hafenbau und -bewirtschaftung im Amt für Verkehrsanlagen der Hansestadt. Zum einen geht es um die Aufwertung des Segler- und Sportboothafens, weiterhin um die Befestigung des Südteils Alter Strom und drittens um die Reaktivierung und Entwicklung des Werftbeckens.



Aufwerten: Hafen für Sportler und Segler

Dringenden Handlungsbedarf gibt es im Segler- und Sporthafen, der sich in einem schlechten baulichen Zustand befindet. Hier ist außerdem die Holzplattform gesperrt. Auch eine mögliche Erweiterung der Fläche ist angedacht. „Auf diese Weise könnten wir Liegeplätze für Gäste und Dauerlieger schaffen“, informiert Abend. Die Planung und Vergabe ist für kommendes Jahr vorgesehen, die Realisierung erfolgt in 2018 und 2019 . Im Vorfeld ist eine Abstimmung mit der Hansestadt Rostock dem Landessportbund sowie den Vereinen erforderlich.

Der Lückenschluss zur Ufereinfassung am Südteil Alter Strom umfasst gleich zwei Bauvorhaben und ist das zweite Projekt, das in Warnemünde umgesetzt werden soll. Hierbei fällt der Stromdurchlass in den Zuständigkeitsbereich der Deutschen Bahn. In Fragen des Hochwasserschutzes ist maßgeblich das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg beteiligt. Auch dieses Projekt soll in den Jahren 2018 und 2019 umgesetzt werden.

Beim dritten Vorhaben im Ostseebad geht es um die Entwicklung des Werftbeckens. „Hier haben wir drei Varianten vorgeschlagen“, informiert Abend. Variante eins legt den Schwerpunkt auf einen Gewerbehafen, Variante zwei konzentriert sich vor allem auf das Thema Kreuzfahrt. In diesem Fall würde das Becken verfüllt. Variante drei wandelt das Werfbecken in einen Mehrzweckhafen, bei dem es ein Terminal mit Liegeplätzen für Schlepper geben würde und in dem auch die Feuerwehr vorfahren könnte.



Wirtschaftlichkeit muss geprüft werden

In allen Fällen müssten das Thema Altlasten, das Strukturkonzept Warnemünde sowie Fördermöglichkeiten berücksichtigt werden. Außerdem ist die Wirtschaftlichkeit zu prüfen.

In dem Zusammenhang sprach Hans-Joachim Richert vom Warnemünde Verein im Ortsbeirat aus, was sich viele fragen: „Wie viel Kreuzfahrt verträgt Warnemünde noch?“ Nach seiner Meinung würde auch der Seglerhafen gut auf das Areal rund ums alte Werfbecken passen.

von

erstellt am 15.Dez.2016 | 08:00 Uhr

