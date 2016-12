Rostock : Hafenhaus kehrt zur Stadt zurück

1 von 1 Foto: geos 1 von 1

Grünes Licht für den Rückkauf des Hafenhauses: Der Kommunale Eigenbetrieb für Objektbewirtschaftung und -entwicklung (KOE) und die Gesellschaft für Kommunal Leasing mbH (GfKL) haben sich endgültig auf einen außergerichtlichen Vergleich geeinigt. Demnach zahlt der KOE 1,95 Millionen Euro an das private Unternehmen und beendet damit einen rund achtjährigen Rechtsstreit um die Besitzansprüche. Der Kaufvertrag ist bereits abgeschlossen und notariell beurkundet, bestätigt Stadtsprecherin Kerstin Kanaa. Sie sagt: „Mit dessen Erfüllung sind sämtliche Rechte, Pflichten und Ansprüche abgegolten und erledigt.“

Schon am 1. Januar soll das Hafenhaus in den Besitz des städtischen Unternehmens übergehen. Aktuell sind in dem Gebäude unter anderem das Hanse Sail-Büro und die Gaststätte Alter Fritz untergebracht. Ob nun auch die Bühne des ehemaligen Theaters im Stadthafen reaktiviert wird, ist noch unklar. Sowohl das Volkstheater, als auch die Hochschule für Musik und Theater (HMT) sowie die Gruppe Freigeister als bislang letzter Nutzer hatten Interesse angemeldet. Der Mietvertrag der Freigeister war im Juli 2015 ausgelaufen. Sie hatten das Haus Schauwerk getauft. Die HMT soll es als Probestätte für ihre Popularmusiker ins Auge gefasst haben.

1998 hatte die Hansestadt das Hafenhaus an einen Immobilienfonds verkauft, weil sie das für eine Sanierung benötigte Geld nicht selbst aufbringen konnte. Allerdings sicherte sie sich über einen Leasingvertrag das Nutzungsrecht. Am Ende dieses so genannten Sale-and-lease-back-Geschäfts sollte das Gebäude wieder in den Besitz der Stadt übergehen. Das Problem: Die Sanierung wurde erheblich teurer als geplant. Unbestätigten Angaben zufolge sollen die Kosten damals um rund 2,6 Millionen Euro gestiegen sein. Rostock führte daraufhin seit 2009 einen Rechtsstreit über die Eigentumsverhältnisse und die Höhe der Leasingrate. Dabei argumentierten die Anwälte der Stadt, dass diese nie auf das Geschäft eingegangen wäre, wenn die realen Folgekosten vorher bekannt gewesen wären.

Doch sowohl das Oberlandesgericht Rostock als auch der Bundesgerichtshof gaben im Februar beziehungsweise Dezember 2014 der Leasinggesellschaft Recht. Sie befanden: Das Haus gehört nicht der Stadt. Seitdem verhandelten KOE und GfKL über den Rückkauf. Um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, hatten beide Seiten zum Jahresende 2015 eine Verjährungsverzichtsvereinbarung unterzeichnet. Damals ging der KOE bereits von Kosten in Höhe von 1,9 Millionen Euro aus.

von Torben Hinz

erstellt am 28.Dez.2016 | 21:00 Uhr

