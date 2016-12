Kolumne zu Weihnachten : Heiligabend – ein heilender Abend

vergrößern 1 von 2 Foto: NNN 1 von 2

„Sind Sie schon fertig? Haben Sie alles?“ Gegenfrage: „Womit soll ich fertig sein? Was soll ich alles haben?“

Es fängt ja bei den Kleinigkeiten an. Passt der Weihnachtsbaum? Oder soll er schon wieder aus dem Zimmer? Denn, er steht ja schon seit zehn Tagen. Doch was sonst? Den 24.12. ohne Baum? Was für Schmuck, was ist in diesem Jahr für eine Farbe angesagt…. Und dann: natürlich das Essen! Bei uns gab es schon immer… Kartoffelsalat mit Würstchen; Karpfen blau bei den anderen … Ohne viel Essen geht gar nichts, aber sind auch alle Zutaten da… bis hin zu den Getränken…

Natürlich die Geschenke, was für wen – Wert und Gegenwert beachtend… schnell noch einmal nachsehen, wo das Paket mit dem Geschenk für … gerade verladen wird. DHL bringt es doch noch….

Sind Sie nun fertig? – Mancher ist fertig im doppelten Sinn – er oder sie kann nicht mehr. Denn jetzt kommt ja die schwierigste Aufgabe. Vorgegebene Zeiten, bei welcher Familie – wer, wie lange… Mitten in diesen Vorbereitungen für das Weihnachtsfest erschüttert uns der Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt vor der Gedächtniskirche in Berlin. Es schnürt uns die Kehle zu. Wir erstarren vor Schreck. Von nun an fällt es uns schwer „Fröhliche Weihnachten“ zu wünschen. Ja, Paris, Brüssel, Berlin – Aleppo – welch ein Spagat, vielleicht mehr als in den Jahren zuvor oder ist es nur die Dichte der Nachrichten?

Eigentlich – Heiligabend – ein heilender Abend. Kein: Du musst! Du darfst nicht! Dafür: Du kannst ganz ruhig sein. Du darfst still werden. Musst nichts sagen. Hören. Sehen. Staunen. Ein Kind ist geboren. Klein, verletzbar, auf Hilfe angewiesen, allein lebensunfähig. Und in diesem Kind ist der gekommen, dem ich mein Sein und Leben verdanke. Keine großen Worte. Keine Sprüche, der jeweiligen Zeit angepasst. Ein Kind, in ihm ER! Das ist der Grund für diesen Abend. Er wird leicht und schnell überdeckt von all dem, was uns schafft.

Wie heil wir wohl werden könnten, wenn wir es schaffen würden, diese Botschaft in das Zentrum zu stellen. Hätte, könnte, würde… fangen wir an! Ihnen SEINEN Zuspruch für diesen Abend!



von Pastor Hans-Christian Roettig

erstellt am 25.Dez.2016 | 16:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen