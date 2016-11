wirkoennenrichtigglueck : Heute ist NNN-Glückstag

vergrößern 1 von 2 Foto: Veranstalter 1 von 2

Gewinn 1: Tanz im Saal

Für alle Liebhaber der 80er gibt es am Sonnabend, 3. Dezember, einen besonderen Leckerbissen: Im Marmorsaal in der Neptun-Schwimmhalle findet die große 80er-Party statt. Special Guest und Zeitreisenspezialist ist DJ Kuchenbecker. Mit seiner Plattensammlung sorgt er den ganzen Abend für Stimmung. Ein Highlight ist zudem der Liveauftritt von Kultstar Fancy. Seine Super-Hits wie „Flames Of Love“, „Slice Me Nice“, „Lady Of Ice“ oder „Chinese Eyes“ werden von jedem Radiosender und in jeder Disco weltweit gespielt. Wir verlosen 5x2 Eintrittskarten. Rufen Sie an zum Stichwort: „Party“.



Gewinn 2: Niedeckens BAP

Auf der Jubiläumstournee 1976 - 2016 macht Niedeckens BAP am 15. Dezember Station in der Stadthalle Rostock. „Wir feiern jetzt gerade erst einmal unser Bergfest“, sagt Bandchef Wolfgang Niedecken. Die ersten beiden Teile der Tournee, bei denen zwischen Mai und September rund 40 Konzerte auf dem Tourplan standen, entwickelten sich bei ausverkauften Häusern und euphorischen Zuschauerreaktionen zu einem regelrechten Triumphzug.Für den Auftritt in Rostock verlosen die NNN 3x2 Karten. Rufen Sie an unter dem Stichwort: „Konzert“.



Gewinn 3: Hansa im Nordderby gegen Kiel

Nach dem 1:1 Unentschieden im vergangenen Auswärtsspiel bei Wehen Wiesbaden haben die Kicker des FC Hansa Rostock im Rennen um den Aufstieg ein wenig den Anschluss verloren. Das wollen sie am Sonnabend, 3. Dezember, ändern. Im Drittliga-Nordderby geht es für sie ab 14 Uhr gegen Holstein Kiel. Die Störche liegen mit nur einem Punkt mehr auf dem Konto vier Plätze vor der Kogge auf Platz 6 der Tabelle. Vom Dritten, dem Chemnitzer FC, trennen Hansa trotz zuletzt verpasster Siege immer noch lediglich drei Punkte. Der Kampf um den Aufstieg ist damit so spannend wie nie – und die Hanseaten wollen ihre Chance nutzen. Dazu können sie auf die Unterstützung der Fans bauen. Wollen auch Sie die Mannschaft anfeuern? Dann rufen Sie an und nennen das Stichwort: „Nordderby“.

Gewinn 4: Turn-Feuerwerk

Eine perfekte Kombination aus Comedy, Clownerie und Turnkunst erwartet die Besucher des Feuerwerks der Turnkunst am 5. Januar um 19 Uhr in der Stadthalle. Die Baccalà compagnia sind wahre Experten darin, Menschen zum Lachen zu bringen – und das vollkommen ohne Worte. Mit einzigartiger Körperbeherrschung, außergewöhnlicher Akrobatik sowie einer extravaganten Performance am Trapez gelingt dies den Physical Comedians Simone Fassari und Camilla Pessi geradezu spielerisch. Sie können 6x2 Karten gewinnen, wenn Sie anrufen zum Stichwort: „Turnkunst“.

So läuft es



Rufen Sie heute bis 24 Uhr an:

0137/826 00 99 19*



Nennen Sie das angegebene Stichwort. Geben Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer an. Die Gewinner werden benachrichtigt.



*0,50 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, ggf. abw. Preise aus dem Mobilfunknetz. Mitarbeiter beteiligter Firmen und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.





von Torben Hinz

erstellt am 29.Nov.2016 | 15:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen