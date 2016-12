wirkoennenrichtig glueck : Heute ist NNN-Glückstag

vergrößern 1 von 2 Foto: Veranstalter 1 von 2

Gewinn 1: Als VIP zur Show

Die weltbesten Show- und Turnkünstler werden sich auch bei der neuen Auflage des „Feuerwerks der Turnkunst“ die Ehre geben, die am 5. Januar 2017 auf ihrer „2gether“-Tournee in der Hansestadt gastiert. Um 19 Uhr hebt sich in der Rostocker Stadthalle der Vorhang für die Preisträger beim Internationalen Zirkusfestival von Monte Carlo oder des Cirque du Soleil in Kanada, für Weltmeister, Olympiateilnehmer und weltweit erfolgreich agierende Turner, Artisten, Akrobaten und Comedians. Das Publikum darf gespannt sein auf Außergewöhnliches, wie beispielsweise die halben Rhönräder, mit denen Olivier Sylvestre eine einzigartige Darbietung zeigen wird oder die poetisch-tänzerischen Performance von Jongleur Jimmy Gonzales. Für das „Feuerwerk der Turnkunst“ am 5. Januar in Rostock verlosen wir 3x2 exklusive Karten. Die Gewinner können die Show von der VIP Premium Area aus genießen. Rufen Sie an unter dem Stichwort: „Turnkunst“.

Gewinn 2: Die Kogge bejubeln

Am 19. Spieltag der 3. Liga kommt es zu einem echten Ostderby im Rostocker Ostseestadion: Nach dem 2:1-Auswärtssieg gegen Rot-Weiß Erfurt am Wochenende geht es für die Elf von Trainer Christian Brand am Sonnabend vor heimischem Publikum gegen den Chemnitzer FC. Um 14 Uhr ist Anpfiff für die Partie. Dann trifft der aktuell auf Tabellen-Siebte auf den Tabellen-Achten. Wer die Fußballer der Traditions-Kogge am Sonnabend live im Stadion zu dem Spiel anfeuern möchte, kann das mit uns. Die Norddeutschen Neuesten Nachrichten verlosen Karten für das Ostderby. Um teilzunehmen, rufen Sie an zum Stichwort: „Ostderby“.

Gewinn 3: BAP kommen auf Tour

Nach den Akustik-Ausflügen haben BAP mit ihrem aktuellen Album „Lebenslänglich“ wieder den Bogen geschlagen zurück zur Rockband. Am Donnerstag präsentiert die Gruppe um Sänger Wolfgang Niedecken die neuen Songs live. Auf ihrer Tour machen sie um 20 Uhr halt in der Stadthalle. Die Fans dürfen sich freuen auf farben- und facettenreiche Stücke, die von kleinen, intimen Momenten bis hin zum energetischen Rock reichen. Die neuen Stücke orientieren sich gesamtmusikalisch an Niedeckens alte Helden wie Bob Dylan, Tom Petty und Neil Young. Wir verlosen 3x2 Karten unter dem Stichwort: „Niedecken“.

So läuft es



Rufen Sie heute bis 24 Uhr an: 0137/826 00 99 19*



Nennen Sie das angegebene Stichwort. Geben Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer an. Die Gewinner werden benachrichtigt.



*0,50 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, ggf. abw. Preise aus dem Mobilfunknetz. Mitarbeiter beteiligter Firmen und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

von Kindlera

erstellt am 13.Dez.2016 | 15:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen