wirkoennenrichtig glueck : Heute ist NNN-Glückstag

Gewinn 1: Wihnachten bi uns tau Hus

Weihnachten , wie es früher war. Davon erzählt Klaus-Jürgen Schlettwein – das Urgestein der plattdeutschen Unterhaltung – auf seiner CD Wihnachten bi uns tau Hus - mecklenburgische Weihnachtstraditionen von einst und jetzt. Schletti, wie ihn seine Fans auch liebevoll nennen, lässt uns in herrlichstem Platt miterleben, wie Weihnachten in seiner Kindheit im heimatlichen Wismar gefeiert wurde. Ob nun die Adventszeit, der Heilige Abend oder der erste Feiertag mit typischem Mecklenburger Gänsebraten – das Publikum erlebt, schmeckt und riecht förmlich die schönste Zeit des Jahres. Wir verlosen vier CDs.

Stichwort: Schletti

Gewinn 2: DVD „Unsere kleine Schwester“



Die Schwestern Sachi, Yoshino und Chika leben gemeinsam in einem großen Haus in Kamakura, einer Küstenstadt unweit von Tokio. Zur Beerdigung ihres Vaters, der die Familie vor 15 Jahren verlassen hat, reisen die drei jungen Frauen aufs Land. Dort treffen sie ihre Halbschwester Suzu, die nun auf sich allein gestellt ist. Obwohl sie die schüchterne 13-Jährige kaum kennen, bieten sie ihr an, zu ihnen nach Kamakura zu ziehen. Suzu nimmt an, und so beginnt für die vier Schwestern ein neues Leben. Wir verlosen zwei DVDs. Stichwort: Suzu





So läuft es





Rufen Sie heute bis 24 Uhr an: 0137/826 00 99 19*



Nennen Sie das angegebene Stichwort. Geben Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer an. Die Gewinner werden benachrichtigt.



*0,50 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, ggf. abw. Preise aus dem Mobilfunknetz. Mitarbeiter beteiligter Firmen und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

