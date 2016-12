Warnemünde : Ostseebad fast komplett ausgebucht

1 von 1 Foto: mapp 1 von 1

Für Hotels und Vermieter im Ostseebad herrschen momentan paradiesische Zeiten. Der Grund: Die meisten Betten im Ostseebad sind bereits vergeben. Das bestätigt auch die Tourismuszentrale von Rostock und Warnemünde. „Die Unterkünfte in Rostock und Warnemünde sind über den Jahreswechsel auch dieses Jahr wieder sehr gut nachgefragt und gebucht“, sagt Tourismusdirektor Matthias Fromm. Auch wenn es für Interessenten bedauerlich ist: „Über die Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde stehen aktuell keine freien Zimmer zur Verfügung“, weiß Fromm. Sein Rat an Kurzentschlossene lautet daher: „Restzimmer sind direkt bei den Beherbergern nachzufragen“.

Mit Blick auf die offizielle Beherbergungsstatistik des Landes konnten im Seebad Warnemünde in den beiden Monaten Dezember und Januar starke Zuwächse verzeichnet werden. So lagen die Übernachtungszahlen im Dezember 2015 bei 63 309. Das entspricht einem Plus von 10,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch im Januar 2016 konnte mit 57 037 Übernachtungen ein Plus von 21,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erzielt werden. Laut der Beherbergungsstatistik blieben die Gäste im Dezember 2015 durchschnittlich 2,6 Tage beziehungsweise 2,7 Tage im Januar 2016. Die kompletten Zahlen für das aktuelle Jahr liegen noch nicht vor.

Ein Grund für diese Entwicklung ist das Warnemünder Turmleuchten, das viele Touristen anlockt. Die Veranstaltung zählt zu den Event-Höhepunkten der Hansestadt und ist über deren Grenzen hinaus bekannt. Auch der Warnemünder Weihnachts- und Neujahrsmarkt wird von den Gästen sehr gut angenommen und ist eine willkommene Ergänzung für Besucher und Bewohner.







