Ufergemeinde Rostock : Schauspiel an der Krippe

Eigentlich wollen die Engel Raphael, Cherubim und Seraphim lieber Surfen gehen, als schon wieder zu jubilieren. Und dann schickt ihr Chef Gabriel sie auch noch per Navi zu einem Stall in Betlehem, weil dort irgendwas Großes passieren soll. So geht das Krippenspiel der evangelischen Ufergemeinde los, das die Kinder gestern zum ersten Mal im voll besetzten Saal des Pflegewohnparks Groß Klein aufgeführt haben.

„Auf der Bühne zu stehen war cool“, sagt der fünfjährige Julian hinterher stolz. In diesem Jahr durfte der kleine Hirte sogar zum ersten Mal einen Satz beisteuern. Noch viel mehr Text als er hatte Susanne, die in die Rolle eines Engels schlüpfte. „Ich war ganz schön aufgeregt und habe meinen Text manchmal vergessen – dabei konnte ich ihn zuhause total gut“, sagt die Zwölfjährige, die schon seit mehreren Jahren beim Krippenspiel mitmacht. Als Engel hilft sie Maria und Josef dabei, im Stall unterzukommen – schließt heimlich die Tür auf, sorgt für Licht und Wasser.

Das Stück haben die Kinder bereits seit Oktober einstudiert und sich dafür immer donnerstags getroffen. „Wir brauchten den großen Vorlauf – dieses Mal ist es relativ viel Text“, erklärt Diakonin Jutta Krämer. Dass bei der Aufführung noch nicht alles glatt lief, habe sie schon erwartet. „Man muss geduldig und großzügig sein“, sagt sie. Schlimm sei das nicht. Im Gegenteil: Ein paar kleinere Pannen würden nur umso mehr die Menschlichkeit hervorheben.

Das Auswendiglernen des Textes fand auch Sophie schwer. Zumal sie zwischenzeitlich auch noch rund einen Monat krank ausfiel. Deswegen konnte sie auch nicht ihre eigentliche Favoritenrolle übernehmen: „Erst wollte ich Maria spielen, aber das war dann zu viel“, sagt die Zwölfjährige. Am Ende wurde es stattdessen Erzengel Gabriel, der die anderen Engel mit ihrem schwierigen Auftrag ausstattet.

Die humorvoll angehauchte Geschichte können Besucher des Weihnachtsgottesdienstes morgen um 15 Uhr noch einmal in der Ufergemeinde im Fritz-Meyer-Scharffenberg-Weg 7a erleben. Dann bekommen die jungen Schauspieler auch noch mehr Unterstützung: „Sieben Mütter haben sich bereit erklärt, die Lieder mitzusingen“, sagt Krämer. Den benötigten Stall haben der Hausmeister und ein freiwilliger Helfer aus der Gemeinde gezimmert.

von Torben Hinz

erstellt am 23.Dez.2016 | 12:00 Uhr

