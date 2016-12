Küstenwache Warnemünde : Weihnachten sorgen sie für Sicherheit

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Wenn die meisten von uns morgen mit der Familie gemütlich unter dem Tannenbaum sitzen, verrichtet die Besatzung des Küstenwachschiffes „Eschwege“ auf See ihren Dienst. Bernd Graumann, Kommandant des Küstenwachschiffes „Eschwege“ der Bundespolizeiinspektion See Warnemünde und Jan Schumann, Polizeihauptmeister und Schiffskoch auf der BP 26, erzählen, wie es dann an Bord zugeht.

„Die BP 26 ,Eschwege’ und unsere Besatzung werden Heiligabend und über die Festtage bis zum 28. Dezember im Einsatz sein“, sagt Graumann. „Vom Seegebiet vor Kühlungsborn bis zur polnischen Grenze erstreckt sich unser Verantwortungsbereich für die Sicherheit der Schifffahrt und Seegrenzen“, konkretisiert er.

Dabei wird die Crew mit ihrem Schiff voraussichtlich an die 600 Seemeilen auf Patrouille sein. „Routine ist Weihnachten auf See für uns nicht“, offenbart Graumann und ergänzt: „Jeder von uns weiß, dass der Dienst eine logische Konsequenz unseres Berufs ist. Da heißt Pflicht auch oft Verzicht. Es sind und bleiben besondere Tage, aus denen wir an Bord das Beste machen.“ Um trotz des Dienstes ein wenig Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen, werden Geschenke und auch zwei Weihnachtsbäume mit an Bord genommen. Denn nach alter Tradition steht ein Baum festlich geschmückt in der Messe, während der andere an Deck des Schiffes angebracht wird. Das geht auf einen Brauch der Kaiserlichen Marine zurück, wo es hieß, dass jedes Schiff einen Christbaum an der Mastspitze tragen soll. Dies symbolisiert einen Gruß über die weite See in die Heimat.

Auf keinen Fall darf die Verpflegung vergessen werden. Hier kommt Smutje Jan Schumann ins Spiel. Er spielt in dieser Zeit an Bord eine ganz wichtige Rolle. „Alles läuft für den Heiligabend auf den Klassiker Würstchen und Kartoffelsalat hinaus“, verrät er. „Am ersten Weihnachtsfeiertag werde ich erwartungsgemäß Entenbraten auf die Back – so heißt der Tisch an Bord eines Schiffes – bringen“. Dazu serviert er Rotkohl und Klöße.

In der Kombüse fehlt es übrigens dem Schiffskoch nie an Helfern – in der Freiwache gehen ihm die Kollegen beim Kartoffelschälen oder beim Abwasch zur Hand. „Wir hoffen, dass unsere Seestreife ruhig und ohne Vorkommnisse verläuft“, so Kommandant Graumann. „Sollte ein Ereignis die Ordnung und Sicherheit auf See gefährden, ist die ,Eschwege’ mit der Besatzung zur Stelle“, sagt er. In dem Punkt können alle beruhigt sein: Da hat der Dienst immer die Priorität. Selbst, wenn dadurch das Festessen kalt werden sollte.







von

erstellt am 23.Dez.2016 | 08:00 Uhr