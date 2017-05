Bauarbeiten auf der B 104 : Ab Montag mehr Zeit einplanen

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Schmidt 1 von 1

Das Straßenbauamt Schwerin kündigt die Deckenerneuerung auf der B 104 vom Abzweig Landesstraße L 09 nach Crivitz bis zur Tankstelle im Gewerbegebiet in Brüel an. Los gehen soll es schon am kommenden Montag – mit vorbereitenden Arbeiten, wie das Straßenbauamt am Freitag informierte.

Die Bauarbeiten finden vom 8. bis zum 31. Mai statt. Die vorbereitenden und abschließenden Arbeiten erfolgen unter abschnittsweiser halbseitiger Sperrung der Bundesstraße, der Verkehr wird mittels Ampelschaltung an der Baustelle vorbei geleitet. Ab dem 15. Mai 2017 kann es durch Fräsarbeiten zu Behinderungen / Stauerscheinungen kommen.

Die Asphaltierung der Bundesstraße wird dann unter Vollsperrung für den gesamten Verkehr durchgeführt. Diese beginnt voraussichtliche am Freitag den 19. Mai, 19 Uhr und endet am Montag den 22. Mai, 4 Uhr. Das Gewerbegebiet Brüel ist aus Richtung Brüel kommend immer erreichbar und der Kreuzungsbereich B 104/L 09 aus Richtung Crivitz kommend in Richtung Schwerin ständig befahrbar.

Für die Maßnahme wird der Lkw-Verkehr großräumig umgeleitet. Im Rahmen der Vollsperrung wird der Verkehr in Richtung Güstrow von der B 104 – L 09 – Weberin – Demen – Dabel – Pastin – B 104 umgeleitet, der Verkehr in Richtung Schwerin von der B 104 – Brüel – Warin – Jesendorf - Ventschow – Cambs – B 104 geführt.









von Roswitha Spöhr

erstellt am 07.Mai.2017 | 05:00 Uhr