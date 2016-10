Thurow : Auch der Schornstein fällt

vergrößern 1 von 3 Foto: Roswitha Spöhr 1 von 3





Der über 30 Meter hohe Schornstein auf dem Gelände des früheren Kreisbetriebes für Landtechnik (KfL) in Thurow steht noch. Doch auch seine Tage sind gezählt. In der nächsten Woche, so der Plan, sollen die einzelnen Elemente bis zum so genannten Kranz abgenommen, der Rest dann eingerissen werden. Er habe mit jemanden gesprochen, der solche Schornsteine früher montiert hätte, erklärte Peter Schubert, Geschäftsführer der Schubert AET GmbH, die das Areal beräumt.

Wie SVZ berichtete, wird das über drei Hektar große Gelände im Eigentum der Stadt über eine Landesförderung aus dem Rückbauprogramm zur Sanierung devastierter Flächen im ländlichen Raum beräumt. „Oberirdisch sind alle Gebäude abgebrochen, die Schadstoffe komplett entsorgt“, informierte Marian Timpe, Geschäftsführer der TiR Konzept GmbH, auf der jüngsten Bauberatung. Das waren vor allem riesige Asbestmengen, Farben und Öl. Bisher liege alles im Plan.



von Roswitha Spöhr

erstellt am 18.Okt.2016 | 05:00 Uhr

