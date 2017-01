Busse statt Bahn : „Bad Kleinen wird zum Nadelöhr“

Die Zugausfälle plus Schienenersatzverkehr betreffen ab 13. Januar auch die durch Bad Kleinen fahrenden Regional-Expresse der DB sowie die Odeg-Verbindung Wismar – Berlin - Cottbus. RB 17 Wismar - Ludwigslust: Ersatzbusse vom 13. Januar, 16.45 Uhr, bis zum Sonntag, 15. Januar, 23 Uhr. In Wismar fahren die Busse ca. eine halbe Stunde eher ab, um den Zuganschluss in Schwerin zu bekommen, in der Gegenrichtung soll es laut DB „bis zu 26 Minuten frühere/ spätere Abfahrtszeiten“ der Ersatzbusse geben. RE 4 Lübeck - Bad Kleinen - Bützow - Stettin: Ersatzbusse vom 13. Januar, 15.30 Uhr, bis 16. Januar, 1.45 Uhr, ab Grevesmühlen. Die Busse fahren laut DB-Information von dort über Bad Kleinen bis Blankenberg. Auch wird es laut DB spätere Zug-Fahrzeiten ab Blankenberg geben. RE 1 Hamburg - Schwerin- Rostock: 13. Januar, 17.30 Uhr bis 16. Januar 2017, 1.45 Uhr Schienenersatzverkehr von Schwerin Hbf bis Blankenberg sowie veränderte Fahrzeiten von Blankenberg nach Rostock Hbf. Ausnahme: RE 4314 (17.07 Uhr ab Rostock Hbf) verkehrt am 13. Januar planmäßig von Rostock Hbf bis Blankenberg (Anschluss an den Bus nach Schwerin Hbf). Odeg RE2 Wismar - Berlin - Cottbus: Schienenersatzverkehr vom 13. Januar, 17 Uhr, bis 16. Januar, 5 Uhr, von Wismar bis Schwerin Hbf sowie 17. bis 19. Januar auf der Strecke Wismar – Bad Kleinen.