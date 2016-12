Blankenberg : Deftiges, Süßes und Handgemachtes bei Blankenberger Weihnachtsmarkt

vergrößern 1 von 2 Foto: Rüdiger Rump 1 von 2

Draußen gibt es was Deftiges zur Stärkung, von Bratwurst über Steak bis zum Erbseneintopf. Daneben bietet Martin Oehlke von der „Tortenschmiede“ aus Brüel süße Dinge an. Und Glühwein fehlt bei dem Weihnachtsmarkt am Sonnabend in Blankenberg natürlich auch nicht.

Ersteres findet zur Mittagszeit den größten Zuspruch. Ingo Lieske muss sich beeilen, um ausreichend Bratwurst und Fleisch fertig zu haben, bittet mal um „zehn Minuten“ Geduld. Vom großen Topf mit der Erbsensuppe kommt auch langsam der Boden zum Vorschein, doch Lieske kann nachfüllen. Früh halb fünf habe er mit dem Kochen angefangen, vorbereitet freilich schon am Tag zuvor, erzählt der Blankenberger, sonst als Gemeindearbeiter tätig.

Ute Mickow aus Brüel freut sich, an diesem Tag nicht kochen zu müssen, nimmt Eintopf für sich und ihren Lebensgefährten. Dann bestätigt sie: „Hat gut schmeckt.“ „Wir sind gezielt hergefahren. So ein kleiner Weihnachtsmarkt ist gemütlich. Und man trifft viele, die man lange nicht gesehen hat“, sagt die 60-Jährige guter Dinge.

Zum Essen waren die beiden Brüeler ins Gemeindehaus gegangen. „Deshalb ist es hier besser als an der Straße, wo wir angefangen haben“, spricht Ingo Lieske den Standortwechsel an. „Die Leute können sich mal aufwärmen, und es gibt Toiletten.“

Im Gemeindehaus sind zudem Stände aufgebaut. Was hier angeboten wird, ist handgefertigt und Hobbyarbeit, wie Körbe für Brot, Brötchen oder Obst in mehreren Größen und Formen sowie Schneemänner aus Acryl, die leuchten. Die Körbe bestehen aus Peddigrohr, ein rundes, weiches und biegsames Flechtmaterial, die Böden sind aus Sperrholz und bunt bemalt. Alle kleinen Schneemänner fanden schon bis Mittag Abnehmer.

Unterschiedlichste Ohrringe und Schlüsselanhänger hat Simone Selch ausgebreitet. „Ich wollte mal irgendwann Ohrringe für mich machen. Vor anderthalb Jahren habe ich dann richtig angefangen. Nach den ersten Versuchen wurde es immer besser“, erzählt die junge Frau schmunzelnd. Sie ist nach Lübeck gezogen und arbeitet als Altenpflegerin. Dazu sei das Hobby ein super Ausgleich. Vor ihr liegen auch zwei kleine Zangen. Wenn jemand einen Sonderwunsch habe, etwa Ohrringe in einer anderen Farbe, fertige sie die möglichst gleich an, denn ein wenig Material habe sie mit. Simone und ihre Mutter

Silvia Selch aus Warin sind schon im Vorjahr beim Blankenberger Weihnachtsmarkt gewesen, der habe ihnen gefallen. „Klein, aber fein“, meint die Warinerin.

Heike Schröder vom Wariner Pflanzenbau, gerade noch beim Baumverkauf bei Nisbill, ist nach ihrer Ablösung gekommen, weil sie für Malstifte eine Tasche in Handarbeit sucht. Die kleine Tochter (3) ihrer Nichte, die vor einem Dutzend von Jahren nach Griechenland gezogen ist, male so gern, und jedes Jahr zu Weihnachten komme die Nichte mit der ganzen Familie.

Und wer noch keinen Festbaum hat, findet auf dem Blankenberger auch den – bei Frank Pfeiffer, Revierförster in Weiße Krug.

von Rüdiger Rump

erstellt am 19.Dez.2016 | 12:00 Uhr

